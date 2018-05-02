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От президента Литвы требуют объяснений по поводу компрометирующей переписки


Добавлено: 02 май 2018 в 16:05,
От президента Литвы требуют объяснений по поводу компрометирующей переписки

Лидер правящего Союза крестьян и «зелёных» Литвы Рамунас Карбаускис заявил, что президент Даля Грибаускайте должна ответить, достоверен ли текст её переписки с Элигиюсом Масюлисом в его бытность главой Движения либералов, опубликованный в газете Lietuvos rytas.

Как сообщала «Парламентская газета», переписка свидетельствует: президент писала лидеру Движения либералов, что журналист телеканала LNK Томас Дапкус «говорит чушь» о её кандидате в генеральные прокуроры и предложила «передать приветы» руководителю концерна MG Baltic, владеющего телеканалом, чтобы тот «обуздал своего гончего пса».

Перед выборами в сейм 2016 года Даля Грибаускайте написала Элигиюсу Масюлису, что бывший глава МВД Саулюс Сквернялис, который решил пойти в политику, «уже сейчас является опасным популистом, а в будущем это лишь наберёт обороты». Она обратилась к Масюлису с просьбой уговорить социал-демократов, которые в тот момент ещё являлись правящей партией, чтобы Сквернялис не занимал пост министра.  Читайте по теме

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Кроме того, президент предлагала лидеру Движения либералов воспользоваться её конфликтом с являвшимся тогда премьер-министром, лидером социал-демократов Альгирдасом Буткявичюсом, чтобы снизить рейтинг этой партии.

Опровергая компрометирующую переписку, советник президента Миндаугас Линге лишь утверждал, что Даля Грибаускайте не согласовывала кандидатуру генерального прокурора с коммерческим концерном MG Baltic, а сообщение газеты Lietuvos rytas не соответствуют действительности и вводит общество в заблуждение.

Рамунасс Карбаускис заявил: недостаточно таких объяснений президентской службы. «Вопрос в том — аутентичен ли текст, — сказал он. — Согласовывали или нет — это оценка».

«Мне, например, кажется, что было указание. У меня возникает такое мнение по прочтении текста, но я не знаю, достоверен ли текст», — заявил лидер правящей партии.

По его словам, если администрация президента не даст ответ, то сейм должен обратиться в прокуратуру, чтобы получить подтверждение или опровержение информации.

Между тем, председатель Комитета сейма Литвы, представитель Союза крестьян и «зелёных» Агне Ширинскене не исключила парламентского расследования переписки президента с бывшим лидером Движения либералов.

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Добавлено: 02 май 2018 в 16:05, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: pnp.ru

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