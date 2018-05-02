От грязного воздуха ежегодно гибнут семь миллионов человек

В мире каждый год умирает семь миллионов человек от заболеваний, связанных с загрязнением воздуха.

Об этом сообщает пресс-служба Всемирной организации здравоохранения.

По данным ВОЗ, уровень загрязненности воздуха на планете стремительно растет — им дышат девять человек из десяти.

В организации отметили, что от заболеваний, вызванным загрязнением воздуха окружающей среды, в 2016 году умерли 4,2 млн человек. Еще 3,8 млн смертей связаны с загрязнениями от топлива, используемого в различных технологиях.

Более 90% летальных случаев фиксируют в странах с низкими доходами населения, в первую очередь в Азии и Африке.

Наименьший уровень загрязнения воздуха — в Европе, Северной и Южной Америке, отметили в организации.