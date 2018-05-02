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Палата общин парламента Британии приняла свой «акт Магнитского»


Добавлено: 02 май 2018 в 09:00, Категория: Новости на сегодня
Палата общин парламента Британии приняла свой «акт Магнитского»

Палата общин парламента Великобритании во вторник приняла поправку к законопроекту о санкциях, которая аналогична «акту Магнитского» и направлена против нарушителей прав человека, сообщают британские СМИ.

Данная поправка, в частности, подразумевает раскрытие до 2020 года информации о тех лицах, кто держит активы под юрисдикцией заморских территорий Великобритании, таких как Британские Виргинские или Каймановы острова.

СМИ отмечают, что законопроект вместе с поправкой теперь должны рассмотреть в палате лордов.

В свою очередь глава МИД Великобритании Борис Джонсон приветствовал последние действия британского парламента.

«Сегодня важный момент в парламенте, поскольку поправка „Магнитского“, направленная против серьезных нарушителей прав человека, добавлена к закону о санкциях.


Это позволит Соединенному Королевству действовать против тех, кто несет ответственность за серьезные правонарушения по всему миру», — написал Джонсон в твиттере.

В 2016 году конгресс США единогласно принял законопроект, предусматривающий расширение действия «закона Магнитского» на все страны мира, а не только на Россию. Закон дает полномочия президенту США обновлять список иностранных граждан, которые, по его мнению, виновны в коррупции и нарушении прав человека.

Аналогичные правовые акты также приняли Канада, Эстония, Литва.

В октябре 2017 года президент РФ Владимир Путин заявил, что в основе так называемого «акта Магнитского», предусматривающего пакет антироссийских санкций, лежат политические игры.

«Это все очень неконструктивные политические игры вокруг вещей, которые на самом деле в основе своей не являются такими, с которыми нужно работать подобным образом, которые нужно так раздувать», — сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», комментируя присоединение Канады к акту.


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Добавлено: 02 май 2018 в 09:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

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