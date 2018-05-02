Пашинян назвал сроки блокировки железной дороги и аэропорта Еревана

Лидер армянской оппозиции Никол Пашинян призвал своих последователей освободить все магистрали с 17:00 (16:00 мск), и разблокировать дорогу к аэропорту «Звартноц» к 14:00(13:00 мск). Как сообщает РБК, он призвал демонстрантов «вести себя мирно, и не поддаваться на провокации».

Ранее по его призыву граждане Армении вышли на улицы и заблокировали работу метро, железной дороги и подъезды к аэропорту Еревана. Протестующие пропускают только машины скорой помощи, автомобили Министерства по чрезвычайным ситуациям, транспорту Минобороны Армении и грузовикам армии республики.

«Пропускайте весь военный транспорт и машины скорой помощи. Если кто-то ударит вас, просто нейтрализуйте его, не причиняя вреда», — сказал оппозиционер.

В дирекции пассажирских перевозок Южно-кавказской железной дороги сообщили изданию, что никаких действий для восстановления движения не предпринимается.

По имеющимся данным, сейчас полностью заблокирована улица Амиряна в Ереване, и прилегающая к ней площадь Республики, на которой играют в футбол студенты и таксисты. Все центральные улицы армянской столицы заблокированы машинами или помойными баками.