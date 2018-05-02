Армения, последние новости сегодня, 2 мая. Лидер оппозиции Никол Пашинян объявил о продолжении революции в Армении, после того, как в Национальном собрании ему не удалось собрать необходимое количество голосов, чтобы стать премьер-министром страны.

Как сообщает РИА Новости, правящая Республиканская партия Армении единогласно проголосовала против того, чтобы кабмин возглавил Пашинян.

Парламентарии заседали с 11.00 мск и почти до 19.00 мск. Пашинян был выдвинут на пост премьера представителем оппозиционной фракции "Елк" (Исход) Араратом Мирзояном. Несколько часов он отвечал на вопросы депутатов. Однако итоги выборов сложились следующим образом: «за» Пашиняна проголосовали 45 человек при необходимых 53.

По законам Армении после неизбрания премьера с первой попытки, второй раз голосовать можно через неделю (семь дней). Лидер оппозиции заявил, что революция, таким образом, продолжается и призвал блокировать дороги к аэропортам.