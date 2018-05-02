Пашинян пообещал продолжить протесты до смены власти в Армении

Протестные акции в Армении продолжатся до смены власти в стране. Об этом заявил депутат Никол Пашинян в интервью для Радио Свобода, передает Новости Армения.

«Народ не может упустить победу из рук, а то, что происходит в кабинетах и залах уже не важно. Приоритетно то, что происходит на улице, и не важно кто будет у власти. Не будет прежних взаимоотношений между властью и народом, а участие школьников — это гарантия, что традиции будут сохраняться. Мы будем продолжать давление до смены власти», — сказал Пашинян.

По его словам, он готов к любым сценариям развития ситуации.

«Власти понимают только позицию грубой силы, но я уверен, что их поведение провоцирующее, они хотят вывести людей из себя. Не может быть столкновений на улицах, поскольку 95% населения являются сторонниками движения. Более того, ситуация на 100% находится под нашим контролем», — добавил Пашинян.

Ранее сообщалось, что в Ереване были заблокированы основные дороги.

Фото: Vesti.lv