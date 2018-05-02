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Первый день рождения дочери Сиары и Рассела Уилсона Сиенны Принцесс


Добавлено: 02 май 2018 в 21:28, Категория: Шоу-бизнес
Первый день рождения дочери Сиары и Рассела Уилсона Сиенны Принцесс

С момента рождения дочери Сиары и Рассела Уилсона Сиенны Принцесс 28 апреля 2017-го прошел год. Родители решили сделать пышное празднование, которое запомнится малышке на всю жизнь. 32-летняя певица и 29-летний футболист украсили дом разноцветными шарами в пастельных цветах и заказали трехъярусный торт.

К подготовке празднования и деталей торжества семейная пара подошла с креативом. Стульчик маленький Сиенны был украшен пышной юбкой. Ту «одели» на стул и украсили надписью «один». За стулом сидела Сиенна в цветочной короне. «Это первый день рождения Сиенны Принцесс. 28 апреля 2017 года всегда будет одним из лучших дней в моей жизни. С днем рождения, ангел», — написала в своем Instagram Сиара.

«Господь благословил нас. Я люблю тебя, моя сладкая СиСи», — расчувствовался Уилсон.


С не меньшим размахов пара праздновала babyshower, когда принцесса еще была в утробе матери. Декорации и огромное количество цветов белого цвета, дресс-код белые одежды и венки – всё это сделало атмосферу праздника незабываемой. Сама будущая мамочка также была облачена в блинное платье белого цвета, а голову её украшал венок из белоснежных цветов. Фотоотчёт праздника Сиара опубликовала на своей страничке в социальной сети, на которой нельзя было не узнать известную теннисистку Серену Уильямс. Кто бы мог подумать, что они такие близкие подруги.

У Сиары также есть старший сын Фьюче-младший, которого она родила от своего бывшего жениха рэпера Фьюче. Вскоре после рождения первенца артистка разорвала помолвку, потому как узнала, что исполнитель изменял ей, пока она вынашивала его сына. Расселу удалось найти общий язык с малышом, и он заменил ему отца.
На одном из снимков певица позирует с мужем и сыном от первого (гражданского) брака Фьюче-младшим. Надо сказать, что Рассел с самого начала их отношений нашёл общий язык с ребёнком и заменил ему отца. Свадьба спортсмена и певицы состоялась в июле прошлого года в замке Пекфортон, Великобритания.

Своего второго ребёнка Сиара родила 28 апреля, и об этом сообщила на своей страничке в социальной сети под снимком, на котором она запечатлена на берегу океана. «Дорогая Сиенна Принцесс Уилсон, не важно, какой большой будет волна, мы всегда будем твоим штилем во время шторма. Мы любим тебя. Мама и папа» — написала певица.

Напомним, что о беременности 31-летней Сиары стало известно в день её рождения в октябре 2016 года. Тогда артистка поделилась своим секретом с поклонниками, опубликовала фото с округлившимся животиком и написала, что получила лучший подарок, о котором лишь только можно мечтать.


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Добавлено: 02 май 2018 в 21:28, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: starslife

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