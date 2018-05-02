Почему в 90-е все были без ума от Натальи Ветлицкой и чем она занимается сейчас

Отечественных секс-символов 90-х много, но Наталья Ветлицкая такая одна: среди не менее ярких коллег певица всегда выделялась. Даже в тех безумных откровенных нарядах, которыми радовала глаз зрителя наша эстрада, Ветлицкая смотрелась не вульгарно, а как-то по-звездному шикарно. Вспоминаем время, когда певица была на вершине славы, и выясняем, чем она занята сейчас.

Прорыв

Карьера Натальи Ветлицкой начиналась довольно стандартно: увлечение танцами, музыкальная школа, работа в подтанцовке, роль бэк-вокалистки популярных коллективов — все это она прошла, прежде чем стала солисткой легендарного "Миража". Об этом не все знают, возможно, потому что в составе группы Наталья продержалась недолго.

Наталья Ветлицкая

Зато клип "Посмотри в глаза" помнят все, кто в 90-е уже был в осознанном возрасте. Видео стало первой сольной работой Ветлицкой, а его режиссером выступил малоизвестный тогда Федор Бондарчук. "Фишка" клипа в том, что снят он был практически без всякого бюджета. Оператор Сергей Козлов рассказывал прессе, что в то время в Москве у них была своя "тусовка", куда входили он, Бондарчук, Ветлицкая и Тигран Кеосаян. Когда появилась идея снять клип, компания собралась вместе и договорилась о том, чтобы бесплатно задействовать павильон во ВГИКе. Бесплатно досталась во временное пользование команде и техника — камера и единственный на всю страну телевизионный кран. Никакого сценария не было, и все происходящее на экране — сплошная импровизация.

Ветлицкая блистала в кадре в нескольких нарядах, в том числе голубом платье 60-х годов, которое подарила ей Жанна Агузарова.

Секс-символ

Надо ли говорить о том, что после выхода клипа "Посмотри в глаза" Ветлицкая стала звездой и новым секс-символом. Ее манера пения, мимика, движения — все это в начале 90-х казалось чем-то необычным.

Естественно, и стилю Натальи тоже стали подражать: серьги-обручи, широкие ремни, повязки на голову — все эти аксессуары, и так популярные в то время, после выходов клипов Ветлицкой становились еще более модными.

Некоторые из звезд тоже, кажется, заимствовали кое-какие моменты образа Ветлицкой: например, с ней часто сравнивали Ирину Салтыкову. Самой Ветлицкой же приписывали копирование стиля Мадонны, и некоторые сходства, действительно, есть, взять хотя бы образ Натальи из еще одного ее известного клипа "Плейбой".

Мужчины

Как и полагается секс-символу, Ветлицкая беспрерывно разбивала мужские сердца. Романы ей приписывали буквально с половиной отечественной эстрады. Согласно Википедии, у Ветлицкой были отношения с Дмитрием Маликовым, Владом Сташевским, Павлом Ващекиным, Михаилом Топаловым (отцом Влада Топалова) и даже Сергеем Зверевым.

Много шума в прессе наделал роман звезды с олигархом Сулейманом Керимовым. Таблоиды до сих пор цитируют Наталью, якобы сказавшую о бывшем бойфренде, что он "давал ей деньги сумками". Говорила ли это Ветлицкая, неизвестно, но то, что бизнесмен не скупился на подарки — факт. Журналисты сообщали о том, что на 38-летие Керимов преподнес Наталье подвеску с бриллиантами за 10 тысяч долларов, а на дне рождения, который отмечали в дворянской усадьбе XIX века, пели Modern Talking и Тото Кутуньо. На прощание, по данным прессы, Керимов подарил певице самолет и квартиру в Париже.

Официально Наталья была замужем четыре раза: за музыкантом и актером Павлом Смеяном, Женей Белоусовым, брак с которым длился всего девять дней, манекенщиком Кириллом Кириным и тренером по йоге Алексеем.

Наталья Ветлицкая и Женя Белоусов

В 2004 году родилась дочь Натальи Ульяна, однако певица до сих пор не говорит, кто отец ребенка.

Новая жизнь

Что делает Наталья Ветлицкая сейчас? Певица достаточно закрыта и мало общается с прессой, она давно не живет в России и завершила свою эстрадную карьеру. Новым домом звезды 90-х стала Испания, там у нее особняк в элитном районе старинного города Дения, считающегося престижным и дорогим. Там Ветлицкая живет с дочерью с начала 2000-х и не собирается возвращаться в Москву (и вообще редко бывает на родине, по ее словам).

Заниматься творчеством Наталья не перестала: она пишет музыку, стихи, увлекается живописью, занимается реставрацией и декором домов.

О том, что происходит в жизни Ветлицкой, россияне в основном узнают из ее Facebook, потому что становиться героиней популярных российских телешоу певица отказывается, хоть, как она говорит, ей и поступают такие приглашения.

На своей странице Наталья часто высказывает свою гражданскую позицию и не стесняется критиковать российские (и не только) власти. К примеру, недавно певица раскритиковала налоговую систему в целом:[/i]

Считаю, весь мир должен восстать против налоговой системы, против этого ненасытного кровососа. Это абсолютно порочная, криминальная система.

Также из аккаунта Ветлицкой можно узнать, что она увлечена духовными практиками, йогой, нумерологией и так далее: певица нередко пишет об "энергетических потоках", "высшем Я" и "космических подмигиваниях". К тому же, она периодически призывает читателей к защите окружающей среды, оставляя эмоциональные послания в Facebook:[i]

Все в курсе, что нет запасной планеты и нет никого, кто мог бы помочь и спасти в случае чего, и тем не менее внушительная часть двуногих с атрофированными мозгами, но с завидным упорством, продолжает уничтожать наш космический дом и всех его обитателей. Всем все понятно и очевидно, но как защитить планету от этих опасных тварей с атрофированными мозгами, никто не знает,

— пишет певица.