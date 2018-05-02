«Политики заткнули уши»: Россиянин сам себе провел операцию в украинском плену

Несколько российских общественных организаций, в том числе Возрожденное казачество Руси, планируют направить Владимиру Путину обращение c требованием точечного обмена удерживаемого в украинском плену гражданина РФ Алексея Cедикова. Об этом EADaily рассказал бывший ополченец Евгений Портненко, в настоящее время помогающий отстаивать свои права добровольцам Донбасса.

Седиков участвовал в войне на Донбассе в качестве добровольца и был взят в плен в июле 2016 года на Светлодарской дуге. Он вместе с другими россиянами входил в списки на обмен, состоявшийся в конце 2017 года. Но, как известно, во время этого обмена в самый последний момент украинская сторона отказалась передавать ЛДНР граждан России. Сейчас Седиков содержится в исправительной колонии под номером 42 во Львовской области. Ему требуется безотлагательная медицинская помощь — в простреленной во время пленения в пяти местах ноге в условиях отсутствия должного лечения может развиться гангрена. В настоящее время Седиков, как стало известно из источников EADaily, содержится не в госпитале, а в обычной камере.

Знакомая Алексея Седикова, которая попросила не называть ее имени, рассказала подробности этого дела. «Перед новым годом был большой обмен, много наших ребят поменяли. Алексея Седикова, Евгения Мефедова и еще нескольких пленных россиян привезли на сборный пункт туда же, куда и всех, а потом передумали их отдавать. Алексей тогда еще говорил мне: „Наконец моя кошка меня дождалась!“ У него в камере жила кошка, лечила ему ногу по-кошачьи. Потом его перевозили туда-сюда, а затем вернули в ту же тюрьму, и к нему пришла та же кошка. Когда ребята готовились к обмену, то собрали его вещи в свои сумки — сам не смог бы их нести. Кошку в коробке взял один из парней. Алексей не хотел с ней расставаться, решил везти с собой. В итоге кошку и вещи привезли сюда, а Алексея отвезли обратно. Кошку взяла к себе одна девушка — сестра обменянного пленного. Надеюсь, кошка дождется до его возвращения, и сам он доживет. Потому что веры уже нет никому и ни во что. Он окончательно пал духом», — говорит женщина.

Сейчас Алексей, по ее словам, «находится в ужасном состоянии», у него не снижается температура, в ноге усиливается воспалительный процеcc и существует реальная угроза общего заражения крови.

«Седикову нужно было срочно провести несколько операций. Только с ними волынили-волынили, а когда фонд Медведчука (украинский политик, член подгруппы по гуманитарным вопросам в минских переговорах, инициатор обмена пленными 27 декабря 2017 года - прим. EADaily) согласился эти операции оплатить (оперировать планировали в Киеве), эти негодяи отвезли его в 42 колонию во Львовской области. Ему же сразу после ранения поставили на ногу аппарат Илизарова. Cтоял он там больше положенного, некому было снять. В итоге, когда все же решили снимать, то заявили, что у них нет для него наркоза, укололи местное обезболивающее, которое при такой операции неэффективно. В итоге он на живую сам себе вывинчивал эти штыри из ноги! Там, говорят, медсестра в обморок упала. Еще он в первый год сам себе подручными средствами операцию делал — вскрывал какое-то нагноение … У него раздроблена кость, и вот она cейчас гниет, надо срочно удалять осколки», — рассказала наша собеседница.

После того, как Седикову вместе с остальными парнями, российскими гражданами, отказали в обмене, никаких видимых и результативных мер по его вызволению со стороны России предпринято не было. "Неравнодушные люди писали во все инстанции, куда только можно! Но политики cловно воды в рот набрали и заткнули уши. Если что-то в кулуарах и делается, то мы не видим ни деяний, ни итогов", — констатировала женщина.

Сейчас общественники предлагают обменять Седикова на гражданина Украины Станислава Клыха, осужденного в России по делу УНО-УНСО (запрещенная в России организация), также находящегося в тяжелом состоянии — он перенес шестидневную кому. В петиции отмечается, что содержание в местах заключения для обоих подобно смерти, и их обмен вполне соответствовал бы духу минских договоренностей.

Фамилии россиян были вычеркнуты из списков на обмен по инициативе представителя Украины в гуманитарной подгруппе минского процесса Ирины Геращенко. Украина рассчитывает поменять их на своих граждан, содержащихся в российских тюрьмах. Однако у украинского руководства могут быть и иные мотивы для удержания российских граждан, не связанные с обменом.

Председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер указала, что наличие военнопленных с российскими паспортами предоставляет Украине возможности для манипуляций вокруг «российской агрессии» на мировой арене. «Украина имеет свои виды на российских узников. Предъявлять доказательства присутствия России — это одна из главных задач Киева на сегодня. И то небольшое количество попавших в плен ополченцев представляют для украинской власти золотой фонд не столько обмена, сколько доказательств присутствия России. Не зря же Порошенко на всех международных встречах машет российскими паспортами. Не зря на каждом выступлении обвиняет Россию в агрессии и оккупации Донбасса, не имея иных свидетельств, кроме небольшого числа военнопленных, являющихся российскими гражданами», — сказала Шеслер.

Она отметила, что реакция России на то, что из списков на обмен были убраны фамилии россиян, оказалась очень незаметной. «Шум поднимали украинский политик Елена Бондаренко и киевская правозащитница Елена Бережная. Они первыми узнали о том, что уже с места обмена были возвращены граждане России. Российская дипломатия, по всей вероятности, идет какими-то своими путями, которые нам неведомы», — отметила она.

Всего в списках на обмен в настоящее время значится около 20 фамилий граждан России. И пока неизвестно, по какой именно схеме будут менять этих людей.

Правозащитники, занимающиеся вопросами освобождения военнопленных отмечают, что в условиях, когда некоторым из заключенных требуется неотложная медицинская помощь, единственный выход — точечный обмен этих военнопленных, достижение договоренностей по каждому отдельному случаю. Тем более, что даты нового обмена неизвестны, как не определена и судьба граждан России.

Разумеется, обмен военнопленных добровольцев из России на граждан Украины, сидящих в российских тюрьмах — это неравнозначная сделка. В рамках «Минска» предполагается обменивать именно участников конфликта, стороной которого Россия не является, причем по принципу «всех на всех». Но нельзя не понять и позиции тех общественников, которые пытаются любой ценой сохранить жизнь россиянам, оказавшимся в плену в условиях, когда российское руководство не предпринимает заметных и эффективных действий для их защиты.

В настоящее время, по данным правозащитников, в тяжелом состоянии, помимо Седикова, находятся еще несколько граждан России. В частности, Василий Кусакин (1976 года рождения, уроженец Якутии). В августе 2017 года Новомосковским судом Днепропетровской области он был осужден на восемь лет лишения свободы по «террористической» 258 cтатье. У осужденного по 258 статье Павла Черных (1975 год рождения, уроженец Санкт-Петербурга) — порок сердца и бронхиальная астма. По данным правозащитников, несмотря на это, он, как и многие другие заключенные, подвергался пыткам и избиениям. Ольга Ковалис, находящаяся в СИЗО Мариуполя, также страдает астмой и гипертонией. Александр Валехидис, задержанный в июле 2014 года в Львове был осужден на 10 лет по нескольким статьям, в том числе за хранение оружия и шпионаж. 63-летний мужчина страдает ишемической болезнью сердца третьей степени, гипертонией и малокровием.

27 декабря прошлого года состоялся обмен пленными в рамках минских договоренностей. В самый последний момент из списков на обмен по требованию Ирины Геращенко были исключены граждане России. В настоящее время снова начались разговоры о возможности скорого обмена. Ожидается, что этот вопрос будет обсуждаться 4 мая во время очередной встречи контактной группы в Минске. Прошлый обмен подвергся критике не только из-за того, что Украина отказалась выдавать всех включенных в списки военнопленных, но и из-за качества самих списков. По свидетельствам освобожденных из плена, туда попадали люди, не являющиеся ни военнопленными, ни политическими заключенными, и вовсе не стремившиеся оказаться на территории ЛДНР.

Кристина Мельникова

https://eadaily.com/ru/news/2018/04/29/rossiyskie-politiki-zatknuli-ushi-sudba-grazhdan-rf-v-ukrainskom-plenu