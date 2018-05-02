«Политики заткнули уши»: Россиянин сам себе провел операцию в украинском плену

Показать меню
Актуально
СМИ Британии обвинили Россию в отравлении нефтяного магната - 13:20 СМИ Британии обвинили Россию в отравлении нефтяного магната Услуги адвоката по уголовным делам в Москве - 13:47 Услуги адвоката по уголовным делам в Москве Белла Хадид и Хейли Болдуин отдыхают в Майами: горячие снимки около бассейна и - 13:49 Белла Хадид и Хейли Болдуин отдыхают в Майами: горячие снимки около бассейна и яркое видео с прогулки на яхте Глава МВД Великобритании подала в отставку из-за миграционного скандала - 13:58 Глава МВД Великобритании подала в отставку из-за миграционного скандала Украинцы, которые застряли в Египте, наконец возвращаются домой, – МИД - 14:00 Украинцы, которые застряли в Египте, наконец возвращаются домой, – МИД В строящемся городе Циолковский началась весенняя студенческая стройка - 14:11 В строящемся городе Циолковский началась весенняя студенческая стройка «Если увидите, не приближайтесь»: в Британии забили тревогу из-за смертельной - 14:14 «Если увидите, не приближайтесь»: в Британии забили тревогу из-за смертельной угрозы В Малайзии вынесен первый приговор по закону о фейковых новостях - 14:34 В Малайзии вынесен первый приговор по закону о фейковых новостях Главой британского МВД стал сын пакистанского эмигранта - 14:35 Главой британского МВД стал сын пакистанского эмигранта Число жертв двух терактов в Кабуле выросло до 29 человек - 14:36 Число жертв двух терактов в Кабуле выросло до 29 человек На Херсонщине совершил самоубийство военный - 14:53 На Херсонщине совершил самоубийство военный Немного истории об эвакуаторах - 14:59 Немного истории об эвакуаторах Музыканты Центрального военного оркестра Минобороны России исполнят песни о - 15:00 Музыканты Центрального военного оркестра Минобороны России исполнят песни о Великой Отечественной войне в джазовых аранжировках Зидан: игроки "Реала" сосредоточены и решительны перед ответной игрой с - 15:18 Зидан: игроки Путин провел телефонный разговор с Макроном - 15:21 Путин провел телефонный разговор с Макроном На Балтийском флоте в преддверии праздников прошли тренировки по антитеррору - 15:35 На Балтийском флоте в преддверии праздников прошли тренировки по антитеррору Хайди Клум и Том Каулитц не скрывали своих нежных чувств в ресторане в Берлине - 15:39 Хайди Клум и Том Каулитц не скрывали своих нежных чувств в ресторане в Берлине
» » «Политики заткнули уши»: Россиянин сам себе провел операцию в украинском плену

«Политики заткнули уши»: Россиянин сам себе провел операцию в украинском плену


Добавлено: 02 май 2018 в 12:07, Категория: Политика
«Политики заткнули уши»: Россиянин сам себе провел операцию в украинском плену

Несколько российских общественных организаций, в том числе Возрожденное казачество Руси, планируют направить Владимиру Путину обращение c требованием точечного обмена удерживаемого в украинском плену гражданина РФ Алексея Cедикова. Об этом EADaily рассказал бывший ополченец Евгений Портненко, в настоящее время помогающий отстаивать свои права добровольцам Донбасса.

Седиков участвовал в войне на Донбассе в качестве добровольца и был взят в плен в июле 2016 года на Светлодарской дуге. Он вместе с другими россиянами входил в списки на обмен, состоявшийся в конце 2017 года. Но, как известно, во время этого обмена в самый последний момент украинская сторона отказалась передавать ЛДНР граждан России. Сейчас Седиков содержится в исправительной колонии под номером 42 во Львовской области. Ему требуется безотлагательная медицинская помощь — в простреленной во время пленения в пяти местах ноге в условиях отсутствия должного лечения может развиться гангрена. В настоящее время Седиков, как стало известно из источников EADaily, содержится не в госпитале, а в обычной камере.

Знакомая Алексея Седикова, которая попросила не называть ее имени, рассказала подробности этого дела. «Перед новым годом был большой обмен, много наших ребят поменяли. Алексея Седикова, Евгения Мефедова и еще нескольких пленных россиян привезли на сборный пункт туда же, куда и всех, а потом передумали их отдавать. Алексей тогда еще говорил мне: „Наконец моя кошка меня дождалась!“ У него в камере жила кошка, лечила ему ногу по-кошачьи. Потом его перевозили туда-сюда, а затем вернули в ту же тюрьму, и к нему пришла та же кошка. Когда ребята готовились к обмену, то собрали его вещи в свои сумки — сам не смог бы их нести. Кошку в коробке взял один из парней. Алексей не хотел с ней расставаться, решил везти с собой. В итоге кошку и вещи привезли сюда, а Алексея отвезли обратно. Кошку взяла к себе одна девушка — сестра обменянного пленного. Надеюсь, кошка дождется до его возвращения, и сам он доживет. Потому что веры уже нет никому и ни во что. Он окончательно пал духом», — говорит женщина.

Сейчас Алексей, по ее словам, «находится в ужасном состоянии», у него не снижается температура, в ноге усиливается воспалительный процеcc и существует реальная угроза общего заражения крови.

«Седикову нужно было срочно провести несколько операций. Только с ними волынили-волынили, а когда фонд Медведчука (украинский политик, член подгруппы по гуманитарным вопросам в минских переговорах, инициатор обмена пленными 27 декабря 2017 года - прим. EADaily) согласился эти операции оплатить (оперировать планировали в Киеве), эти негодяи отвезли его в 42 колонию во Львовской области. Ему же сразу после ранения поставили на ногу аппарат Илизарова. Cтоял он там больше положенного, некому было снять. В итоге, когда все же решили снимать, то заявили, что у них нет для него наркоза, укололи местное обезболивающее, которое при такой операции неэффективно. В итоге он на живую сам себе вывинчивал эти штыри из ноги! Там, говорят, медсестра в обморок упала. Еще он в первый год сам себе подручными средствами операцию делал — вскрывал какое-то нагноение … У него раздроблена кость, и вот она cейчас гниет, надо срочно удалять осколки», — рассказала наша собеседница.

После того, как Седикову вместе с остальными парнями, российскими гражданами, отказали в обмене, никаких видимых и результативных мер по его вызволению со стороны России предпринято не было. "Неравнодушные люди писали во все инстанции, куда только можно! Но политики cловно воды в рот набрали и заткнули уши. Если что-то в кулуарах и делается, то мы не видим ни деяний, ни итогов", — констатировала женщина.

Сейчас общественники предлагают обменять Седикова на гражданина Украины Станислава Клыха, осужденного в России по делу УНО-УНСО (запрещенная в России организация), также находящегося в тяжелом состоянии — он перенес шестидневную кому. В петиции отмечается, что содержание в местах заключения для обоих подобно смерти, и их обмен вполне соответствовал бы духу минских договоренностей.

Фамилии россиян были вычеркнуты из списков на обмен по инициативе представителя Украины в гуманитарной подгруппе минского процесса Ирины Геращенко. Украина рассчитывает поменять их на своих граждан, содержащихся в российских тюрьмах. Однако у украинского руководства могут быть и иные мотивы для удержания российских граждан, не связанные с обменом.

Председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер указала, что наличие военнопленных с российскими паспортами предоставляет Украине возможности для манипуляций вокруг «российской агрессии» на мировой арене. «Украина имеет свои виды на российских узников. Предъявлять доказательства присутствия России — это одна из главных задач Киева на сегодня. И то небольшое количество попавших в плен ополченцев представляют для украинской власти золотой фонд не столько обмена, сколько доказательств присутствия России. Не зря же Порошенко на всех международных встречах машет российскими паспортами. Не зря на каждом выступлении обвиняет Россию в агрессии и оккупации Донбасса, не имея иных свидетельств, кроме небольшого числа военнопленных, являющихся российскими гражданами», — сказала Шеслер.

Она отметила, что реакция России на то, что из списков на обмен были убраны фамилии россиян, оказалась очень незаметной. «Шум поднимали украинский политик Елена Бондаренко и киевская правозащитница Елена Бережная. Они первыми узнали о том, что уже с места обмена были возвращены граждане России. Российская дипломатия, по всей вероятности, идет какими-то своими путями, которые нам неведомы», — отметила она.

Всего в списках на обмен в настоящее время значится около 20 фамилий граждан России. И пока неизвестно, по какой именно схеме будут менять этих людей.

Правозащитники, занимающиеся вопросами освобождения военнопленных отмечают, что в условиях, когда некоторым из заключенных требуется неотложная медицинская помощь, единственный выход — точечный обмен этих военнопленных, достижение договоренностей по каждому отдельному случаю. Тем более, что даты нового обмена неизвестны, как не определена и судьба граждан России.

Разумеется, обмен военнопленных добровольцев из России на граждан Украины, сидящих в российских тюрьмах — это неравнозначная сделка. В рамках «Минска» предполагается обменивать именно участников конфликта, стороной которого Россия не является, причем по принципу «всех на всех». Но нельзя не понять и позиции тех общественников, которые пытаются любой ценой сохранить жизнь россиянам, оказавшимся в плену в условиях, когда российское руководство не предпринимает заметных и эффективных действий для их защиты.

В настоящее время, по данным правозащитников, в тяжелом состоянии, помимо Седикова, находятся еще несколько граждан России. В частности, Василий Кусакин (1976 года рождения, уроженец Якутии). В августе 2017 года Новомосковским судом Днепропетровской области он был осужден на восемь лет лишения свободы по «террористической» 258 cтатье. У осужденного по 258 статье Павла Черных (1975 год рождения, уроженец Санкт-Петербурга) — порок сердца и бронхиальная астма. По данным правозащитников, несмотря на это, он, как и многие другие заключенные, подвергался пыткам и избиениям. Ольга Ковалис, находящаяся в СИЗО Мариуполя, также страдает астмой и гипертонией. Александр Валехидис, задержанный в июле 2014 года в Львове был осужден на 10 лет по нескольким статьям, в том числе за хранение оружия и шпионаж. 63-летний мужчина страдает ишемической болезнью сердца третьей степени, гипертонией и малокровием.

27 декабря прошлого года состоялся обмен пленными в рамках минских договоренностей. В самый последний момент из списков на обмен по требованию Ирины Геращенко были исключены граждане России. В настоящее время снова начались разговоры о возможности скорого обмена. Ожидается, что этот вопрос будет обсуждаться 4 мая во время очередной встречи контактной группы в Минске. Прошлый обмен подвергся критике не только из-за того, что Украина отказалась выдавать всех включенных в списки военнопленных, но и из-за качества самих списков. По свидетельствам освобожденных из плена, туда попадали люди, не являющиеся ни военнопленными, ни политическими заключенными, и вовсе не стремившиеся оказаться на территории ЛДНР.

Кристина Мельникова

https://eadaily.com/ru/news/2018/04/29/rossiyskie-politiki-zatknuli-ushi-sudba-grazhdan-rf-v-ukrainskom-plenu


Материалы по теме:

Вернувшийся из плена боец ДНР: Геращенко накануне обмена обещала порвать паспорта пленных ополченцев
Украинский военный попал в плен на Светлодарской дуге
Украинская сторона удерживает 1202 пленных
В плену боевиков находится около 400 человек — Центр обмена пленными
Добавлено: 02 май 2018 в 12:07, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: kolokolrussia

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
1 мая в Харькове: Замечена символика ХНР, неонацисты напали на участников марша (ФОТО)

1 мая в Харькове: Замечена символика ХНР, неонацисты напали на участников марша (ФОТО)

Российская культуристка с лицом Барби шокировала соцсети

Российская культуристка с лицом Барби шокировала соцсети

На Харьковщине в детей бросили «коктейль Молотова»

На Харьковщине в детей бросили «коктейль Молотова»

Из-за взрыва газа в жилом доме в Екатеринбурге пострадали 11 человек

Из-за взрыва газа в жилом доме в Екатеринбурге пострадали 11 человек

Новости России
еще новости
Пожар на территории Хинганского заповедника в Приамурье потушили

Пожар на территории Хинганского заповедника в Приамурье потушили

Экспедицию по поиску затонувших в Финском заливе подлодок начнут 30 апреля

Экспедицию по поиску затонувших в Финском заливе подлодок начнут 30 апреля

«Аэрофлот» пообещал уволить стюардессу, назвавшую Калининград Кенигсбергом

«Аэрофлот» пообещал уволить стюардессу, назвавшую Калининград Кенигсбергом

Telegram сообщил о постепенном восстановлении работы после сбоя 

Telegram сообщил о постепенном восстановлении работы после сбоя 

Новости шоу-бизнеса
еще новости
У 19-летнего Бруклина Бекхэма роман с 28-летней певицей и танцовщицей Лекси Пантеррой

У 19-летнего Бруклина Бекхэма роман с 28-летней певицей и танцовщицей Лекси Пантеррой

13 британских королевских свадеб: как это было

13 британских королевских свадеб: как это было

Фильмы 2018. Tomb Raider: Лара Крофт. Обзор фильма

Фильмы 2018. Tomb Raider: Лара Крофт. Обзор фильма

Развод и девичья фамилия: все, что нужно знать о первом браке Меган Маркл

Развод и девичья фамилия: все, что нужно знать о первом браке Меган Маркл

Новости политики
еще новости
Пашинян объявил о продолжении революции в Армении

Пашинян объявил о продолжении революции в Армении

«Политики заткнули уши»: Россиянин сам себе провел операцию в украинском плену

«Политики заткнули уши»: Россиянин сам себе провел операцию в украинском плену

Стороны конфликта на Донбассе должны зеркально отвести вооружение, - Хуг

Стороны конфликта на Донбассе должны зеркально отвести вооружение, - Хуг

Помощник госсекретаря США начинает визит в Украину

Помощник госсекретаря США начинает визит в Украину

Новости экономики
еще новости
Суд ЕС встал на сторону «Газпрома» в споре с «Нафтогазом» 

Суд ЕС встал на сторону «Газпрома» в споре с «Нафтогазом» 

Несимметрично и по самому больному: Россия уводит контракты из-под носа США

Несимметрично и по самому больному: Россия уводит контракты из-под носа США

Украину ждет очередная волна “газового кризиса”, - эксперты

Украину ждет очередная волна “газового кризиса”, - эксперты

Решение России в пользу Китая неожиданно хлестко ударило по Европе

Решение России в пользу Китая неожиданно хлестко ударило по Европе

Новости общества
еще новости
Воины-североморцы напишут исторический диктант

Воины-североморцы напишут исторический диктант

Более 200 командиров подразделений и воинских частей ВДВ выйдут на «Командирские старты» в Ульяновске в мае

Более 200 командиров подразделений и воинских частей ВДВ выйдут на «Командирские старты» в Ульяновске в мае

Игроки хоккейного клуба «Адмирал» посетили Нахимовское училище во Владивостоке

Игроки хоккейного клуба «Адмирал» посетили Нахимовское училище во Владивостоке

CNN рассказал, как Су-27

CNN рассказал, как Су-27 "непрофессионально" перехватил американский самолет над Балтией

Происшествия
еще новости
ДТП в Крыму: названо число пострадавших

ДТП в Крыму: названо число пострадавших

На Украине мужчина бросил в беседку с «шумными» детьми «коктейль Молотова»

На Украине мужчина бросил в беседку с «шумными» детьми «коктейль Молотова»

ДТП с 4 автомобилями произошло в Ростове-на-Дону

ДТП с 4 автомобилями произошло в Ростове-на-Дону

В Петербурге на военно-историческом фестивали под танк Т-60 упали двое детей и мужчина

В Петербурге на военно-историческом фестивали под танк Т-60 упали двое детей и мужчина

Новости Украины
еще новости
Экологи в Арктике создадут ледяной монумент Дональда Трампа

Экологи в Арктике создадут ледяной монумент Дональда Трампа

«Все?» Сторонники «ДНР» жалуются, что «министры-капиталисты» не поздравили их с 1 мая

«Все?» Сторонники «ДНР» жалуются, что «министры-капиталисты» не поздравили их с 1 мая

Российский истребитель устроил провокацию над Балтийским морем

Российский истребитель устроил провокацию над Балтийским морем

На трассе Симферополь-Евпатория произошло масштабное ДТП

На трассе Симферополь-Евпатория произошло масштабное ДТП

Мировые новости
еще новости
Пограничники задержали трех человек за попытку попасть в Чернобыльскую зону

Пограничники задержали трех человек за попытку попасть в Чернобыльскую зону

В ЕС ввели новые правила относительно безвизового режима с Украиной

В ЕС ввели новые правила относительно безвизового режима с Украиной

В Белом доме рассказали, когда у Ирана может появиться ядерное оружие

В Белом доме рассказали, когда у Ирана может появиться ядерное оружие

Удачная инвестиция: Дональд Трамп заработал $160 млн на особняке в штате Флорида

Удачная инвестиция: Дональд Трамп заработал $160 млн на особняке в штате Флорида




Лента новостей
«Политики заткнули уши»: Россиянин сам себе провел операцию в украинском плену - 12:07 «Политики заткнули уши»: Россиянин сам себе провел операцию в украинском пленуПашинян пообещал продолжить протесты до смены власти в Армении - 12:00 Пашинян пообещал продолжить протесты до смены власти в АрменииЭкологи в Арктике создадут ледяной монумент Дональда Трампа - 11:56 Экологи в Арктике создадут ледяной монумент Дональда ТрампаУ 19-летнего Бруклина Бекхэма роман с 28-летней певицей и танцовщицей Лекси Пантеррой - 11:54 У 19-летнего Бруклина Бекхэма роман с 28-летней певицей и танцовщицей Лекси ПантерройБолее 200 командиров подразделений и воинских частей ВДВ выйдут на «Командирские старты» в - 11:49 Более 200 командиров подразделений и воинских частей ВДВ выйдут на «Командирские старты» в Ульяновске в маеСША перебрасывают в Польшу бронетанковую бригаду - 11:47 США перебрасывают в Польшу бронетанковую бригадуДТП в Крыму: названо число пострадавших - 10:32 ДТП в Крыму: названо число пострадавшихСтороны конфликта на Донбассе должны зеркально отвести вооружение, - Хуг - 10:28 Стороны конфликта на Донбассе должны зеркально отвести вооружение, - Хуг«Все?» Сторонники «ДНР» жалуются, что «министры-капиталисты» не поздравили их с 1 мая - 10:19 «Все?» Сторонники «ДНР» жалуются, что «министры-капиталисты» не поздравили их с 1 маяПомощник госсекретаря США начинает визит в Украину - 10:01 Помощник госсекретаря США начинает визит в УкраинуВетеранов боевых действий будут лечить наркотиками - 09:53 Ветеранов боевых действий будут лечить наркотикамиДе Хеа признан лучшим футболистом "Манчестер Юнайтед" в сезоне-2017/18 - 09:26 Де Хеа признан лучшим футболистом Игроки хоккейного клуба «Адмирал» посетили Нахимовское училище во Владивостоке - 09:14 Игроки хоккейного клуба «Адмирал» посетили Нахимовское училище во ВладивостокеПалата общин парламента Британии приняла свой «акт Магнитского» - 09:00 Палата общин парламента Британии приняла свой «акт Магнитского»
Последние новости
Суд ЕС встал на сторону «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»  - 13:05 Суд ЕС встал на сторону «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»  Cторонники Пашиняна заблокировали дорогу в аэропорт «Звартноц» - 12:49 Cторонники Пашиняна заблокировали дорогу в аэропорт «Звартноц» Глобальные депозитарные расписки En+ подскочили на 11% - 12:48 Глобальные депозитарные расписки En+ подскочили на 11% СМИ узнали о попытке Мюллера запугать Трампа - 12:48 СМИ узнали о попытке Мюллера запугать Трампа Воины-североморцы напишут исторический диктант - 12:47 Воины-североморцы напишут исторический диктант Пограничники задержали трех человек за попытку попасть в Чернобыльскую зону - 12:39 Пограничники задержали трех человек за попытку попасть в Чернобыльскую зону Екимов: думаю, борьба на "Пяти кольцах Москвы" в этом году будет упорной - 12:28 Екимов: думаю, борьба на Пашинян объявил о продолжении революции в Армении - 12:26 Пашинян объявил о продолжении революции в Армении Россия призвала ООН создать механизм борьбы с фейками - 12:20 Россия призвала ООН создать механизм борьбы с фейками Жуков уйдет с поста президентна ОКР - 12:20 Жуков уйдет с поста президентна ОКР Пашинян назвал сроки блокировки железной дороги и аэропорта Еревана - 12:19 Пашинян назвал сроки блокировки железной дороги и аэропорта Еревана В Париже после беспорядков арестовано 102 человека - 12:19 В Париже после беспорядков арестовано 102 человека Активисты SERB задержаны за попытку сорвать фестиваль в Сахаровском центре - 12:18 Активисты SERB задержаны за попытку сорвать фестиваль в Сахаровском центре
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"