«Помним!»: в годовщину Одесской Хатыни россияне пришли к посольству Украины (ФОТО, ВИДЕО)

2 мая, в годовщину Одесской Хатыни движение «Антимайдан» организовало в Москве акцию «Помним», посвященную памяти погибших в страшной трагедии четыре года назад.

Как рассказали «Русской Весне» в пресс-службе движения «Антимайдан», в мероприятии приняли участие члены Всероссийской организации «Боевое Братство» и ее молодежного крыла, представительства одесского землячества, а также простые жители города, которые чувствовали необходимость почтить память погибших в Доме Профсоюзов.

Акция началась в 12:00 напротив здания посольства Украины в Леонтьевском переулке. У здания дипмиссии собрались около 200 человек. Участники принесли портреты погибших, возложили к ним цветы. Также активисты составили из свечей слово «помним».

В завершение мероприятия собравшиеся почтили память жертв трагедии минутой молчания.

«В акции участвуют сто городов. Люди выходят на центральные площади, возлагают цветы и пишут свечками слово „помним“, — говорит сопредседатель движения „Антимайдан“ Антон Демидов. — Мы хотим, чтобы к акции подключалось все большее количество человек, потому что виновные должны быть обязательно наказаны.

Сама Одесса второго мая похожа на осажденную крепость, активистам не дают проводить акции. Но я думаю, что время пройдет и все поменяется. Украинцы — наш братский народ, и по фашистским принципам они жить не смогут».

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе активисты Куликова поля укрылись от нападения неонацистов в Доме Профсоюзов. Здание с находившимися внутри людьми стали закидывать «коктейлями Молотова», начался пожар. Пытавшиеся спастись от огня одесситы начали выпрыгивать из окон, но на улице их добивали арматурой.

По официальным данным, погибли 48 человек.