Помощник госсекретаря США начинает визит в Украину

Помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Уесс Митчелл начинает трехдневный визит в Украину.Во время визита Митчелл проведет встречи с руководителями государства, политическими лидерами и представителями неправительственного сектора, сообщили в офисе пресс-секретаря Государственного департамента США, передает собственный корреспондент Укринформа."Митчелл будет находиться в Киеве в период с 1 по 3 мая. Он встретится с высшим руководством государства, другими политическими лидерами и представителями гражданского общества, чтобы удостоверить поддержку США суверенитету и териториальной целостности Украины", - отметили во внешнеполитическом ведомстве США.Кроме того, представитель Госдепа намеревается "акцентировать внимание на важности для Украины экономических и антикоррупционных реформ".