Принц Гарри сел на строгую предсвадебную диету

Источники вовсю гласят о том, как позитивно влияет на своего возлюбленного принца Гарри Меган Маркл. С поддержкой будущей жены внук королевы бросил курить и купил членство в весьма дорогостоящем фитнес-клубе в Лондоне. Однако таких изменений Меган не хватает и она решила изменить принца до неузнаваемости. 36-летняя бывшая актриса решила посадить своего возлюбленного на строгую предсвадебную диету, которая поможет похудеть и подправить здоровье Гарри.



Диета 33-летнего принца Гарри включает в себя уйму свежеевыжатых соков, овощей и блюд из киноа. От углеводов и обработанной пищи завидному жениху пришлось отказаться. «Меган сильно изменила систему питания Гарри. Он уже потерял несколько килограммов, что довольно много для человека, у которого в принципе нет лишнего веса», — сказал инсайдер.

«Они купили соковыжималку, которая готовит не только соки, но и делает смузи из овощей и фруктов. Меган также отучает его от мяса», — добавил он.

На свадьбе принц Гарри сможет сорваться и позволить себе попробовать изысканные блюда, приготовленные лучшими поварами. Пока проходит подготовка к торжеству, в СМИ появилась информация о выборе свадебного торта, которым Гарри также полакомится. Испечет праздничный торт известный кондитер Клэр Птак, владеющая пекарней Violet на западе Лондона. Пара заказала у Клэр лимонно-бузинный торт. Украшениями послужит вкусный сливочный крем и живые цветы. Торт будущие супруги выбрали сезонный. В заявлении Кенсингтонского дворца сообщается, что Птак испечет торт, который будет отличаться «ярким весенним вкусом».



Кондитер Клэр Птак, выросшая в Калифорнии, отдает предпочтение органическим и сезонным ингредиентам в своей выпечке. В заявлении Кенсингтонского дворца говорится, что принц Гарри и Меган Маркл с нетерпением ждут момента, когда они смогут угостить своих гостей этим тортом.

«У меня просто нет слов, насколько я рада тому, что принц Гарри и мисс Маркл попросили именно меня испечь свадебный торт», — рассказала свои впечатления Клэр Птак.

«Это тем более захватывающий опыт, потому что я знаю, что они (принц Гарри и Меган Маркл) придерживаются таких же, как и я, взглядов на происхождение продуктов, экологичность производства и использование сезонных продуктов. И самое главное, наши мнения по поводу вкуса совпадают», — отметила Клэр Птак.

Такой выбор был сделан не просто так. Скорее всего на него повлияла Меган, которая уже знакома с Клэр. Раннее Маркл вела собственный блог о здоровом образе жизни, The Tig, ранее брала интервью у Клэр Птак для своего сайта. После помолвки с принцем Гарри Меган Маркл удалила свой блог. Клэр Птак — ученица известного американского ресторатора и шеф-повара Алисы Уотерс. Птак некоторое время работала в ее ресторане Chez Panisse в городе Беркли, штат Калифорния. Позже она переехала в Лондон и в 2010 году открыла свою пекарню, где продает органическую выпечку.