Путин отметил вклад Гергиева в сбережение культурного наследия России

Президент России Владимир Путин поздравил российского дирижёра, художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева с 65-летием. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В частности, в поздравительной телеграмме Путин указал, что в России и во всём мире Гергиева знают как выдающегося дирижёра, руководителя одного из ведущих музыкальных театров мира, как творческого, неординарного, увлечённого любимым делом человека.

«Своей многогранной, востребованной деятельностью Вы обогащаете отечественное искусство, вносите уникальный вклад в сбережение богатейшего культурного, духовного наследия нашей страны, в развитие традиций подвижничества и благотворительности», — отметил президент.

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