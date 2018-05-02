«Путина достало, что его дурят»: в РФ прогнозируют отставку Шойгу

Известный российский журналист Алексей Венедиктов в прямом эфире радио «Эхо Москвы» заявил, что министр обороны России Сергей Шойгу обманул президента РФ Владимира Путина по поводу сложившейся в Сирии ситуации, за что Шойгу может быть отправлен в отставку и не войти в новое правительство.

Венедиктов отметил: «Если в новом правительстве не будет Шойгу, предположим… Для меня будет абсолютно точно понятно, что президента достало, что его дурят. А его дурят». При этом он рассказал о случае вокруг ракетного удара по территории Сирии, цитируя заявление российского Минобороны о том, что Франция не участвовала в ударе США и Великобритании по Сирии. В то же время, выяснилось, что Франция не просто участвовала в военной операции, но и координировала ракетный удар.

Венедиктов подчеркнул, что Путин также получил информацию о непричастности Франции к ракетному удару:"Таким образом, если Шойгу уйдет — президента достал обман. Посмотрим».