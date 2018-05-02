Россия призвала ООН создать механизм борьбы с фейками

Начальник отдела международных информационных проблем департамента информации и печати МИД РФ Максим Буякевич, выступая на 40-й сессии Комитет ООН по информации, предложил организации выработать совместный механизм борьбы с фейковыми новостями. Как сообщает ТАСС, дипломат назвал самостоятельные усилия государств неэффективными и выразил опасения, что они приведут к подавлению инакомыслия и устранению неугодных СМИ.

«Односторонние и разнонаправленные попытки борьбы некоторых стран с фейковыми новостями на уровне своих национальных законодательств вряд ли окажутся эффективными. При этом, как показывает практика, существует реальная опасность того, что в запале этой борьбы международное право и общепринятые демократические и гуманистические принципы отойдут на второй план, уступив место тоталитарным методам подавления инакомыслия, зачистке информационного пространства от неугодных СМИ и даже мнений отдельных индивидов. Что в итоге приведет к деградации правовых основ нормального функционирования гражданского общества, универсальных прав и свобод, за которые веками боролось человечество», — сказал дипломат.

Он напомнил, что делегация РФ в прошлом году уже предлагала разработать стратегию борьбы с фейками секретариату ООН. Однако никакого прогресса в ситуации не было. Напротив, некоторые государства использовали фальшивые новости «в угоду политической конъюнктуры».

«Это наносит непоправимый урон институту независимой журналистики, являющейся краеугольным камнем гражданского общества, нарушаются такие основополагающие принципы международного права, как равный доступ к информации для всех и свобода выражения мнений», — подчеркнул Буякевич.

Он также выразил обеспокоенность решением секретариата ООН прекратить с февраля этого года размещение на сайте всемирной организации видеозаписей пленарных заседаний Генеральной Ассамблеи и Экономического и социального Совета на всех шести официальных языках ООН (английский, арабский, испанский, китайский, русский и французский). Как заметил Буякевич, значимая доля целевой аудитории оказалась отрезана от информации.