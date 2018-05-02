Самые популярные японские автомобили 2018 года названы экспертами – СМИ  

Автомобильные эксперты определили самые популярные японские автомобильные бренды 2018 года.

Лидирующие позиции заняла Тойота, с продажами 19 051 автомобиль, что оказалось на 2,6% выше прошлогодних показателей. Второе место - Ниссан, реализовавший 16 888 единиц, прирост составил 17% к предыдущему году. На четвертой позиции закрепилась Мазда с 6255 авто, с прибавкой 25,3%.

На последнем месте оказалась популярная марка Датсун, которая продала 5134 транспортных средства с небольшим плюсовым приростом в 0,6%.

Стоит добавить, что на российском автомобильном рынке по-прежнему особой популярностью пользуется Тойота Рав-4. Эксперты отмечают, что в РФ спрос на японские автомобили растет.