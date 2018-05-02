«Сексот Навальный», — мнение Эдуарда Лимонова

Всемирно известный писатель высказал своё мнение о самоназначенном лидере российской оппозиции.

«Меня спросили уже с утра пораньше: „А чем Вам не нравится Навальный?”

Мне неприятен его косой рот, его отутюженная и обессоченная жена, его дети, его отличные фотографии и его фотограф, его судимость, его тёмное происхождение, деньги, брезгливое выражение лица, американистый его тяжёлый скелет, его рубашка, его демагогия, его Леонид Волков. Приторно фальшив, кляузник, сексот, сквалыга.

Навальный — типичный современный буржуй, гад одним словом.

И гад нового типа — необуржуй.

Советский отец — пробивной хитрован, военный адвокат, один из первых юристов в армии, — родил таких двоих: Олега и Алексея. Стартовал нехорошую породу — тип людей, чуждых России.

Моё мнение — Навальный давил на кировских, когда был советником Никиты Белых (вот того и гляди, заговорит однажды Никита и поведает такое!), и они покорно позволяли ему собирать с себя дань, так что он высокомерно презирает русский народ как необуржуй.

Чужой человек, короче, не наш, и затылка нет».