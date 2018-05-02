Шведский музыкант Aвичи скончался от потери крови

Шведский диджей и музыкальный продюсер Aвичи скончался от массивной кровопотери, сообщил портал TMZ со ссылкой на собственные источники.О смерти артиста стало известно в минувшую пятницу. Это произошло в Омане в городе Маскат, где Авичи находился с частным визитом. Местная полиция сообщила шведским СМИ, что каких-либо следов преступления не нашла и никого не подозревает.Источники TMZ, знакомые с обстоятельствами происшествия, заявляют, что к смерти привело кровотечение.Ранее семья погибшего диджея сообщила, что музыкант испытывал "сильный стресс", к которому привел его "перфекционизм" и постоянная тяжелая работа.