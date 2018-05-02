Сирия обвинила США в подрыве единства и суверенитета

МИД Сирии направил в адрес генсека ООН и Совета безопасности заявление, в котором называет единственной целью международной коалиции и США подрыв суверенитета, единства арабской республики, нарушение ее территориальной целостности, а также продление кризиса в стране. Текст послания распространило агентство SANA.

Министерство утверждает, что доказательством этого заявления является поддержка коалицией остатков боевиков, которых она переформирует в провинциях Хасеке, Ракка и Дейр-эз-Зор, в сепаратистских марионеток.

Дамаск призвал СБ ООН выполнить свои обязательства и остановить военные преступления против человечности, совершаемые международной коалицией. Сирийский МИД также потребовал пресечь незаконное присутствие США и других государств на территории арабской республики.

Ранее сообщалось о гибели 25 мирных жителей в результате авиаудара коалиции и США по населенному пункту Эль-Фадиль близ города Эш-Шаддади.