СМИ: российский Су-27 приблизился к самолету ВМС США над Балтикой

Российский истребитель Су-27 сблизился с американским патрульным противолодочным самолетом Boeing P-8 Poseidon в небе над Балтикой. Об этом телеканал CNN со ссылкой на двух представителей американских Вооруженных Сил, передаёт РИА «Новости».

Инцидент произошел во вторник. Указывается, что Су-27 приблизился и держался на расстоянии около шести метров от самолета ВМС США в течение девяти минут. Читайте по теме

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«Перехват был описан представителями ВС как безопасный, но непрофессиональный«, — сообщает телеканал. Один из его собеседников отметил, что ВМС официально не классифицируют такие инциденты как „профессиональные“ или »непрофессиональные«, используя термины „безопасно“ или »небезопасно».

Официальный представитель ВМС США в Европе Зак Харрелл не стал комментировать ситуацию. При этом он заявил, что самолеты и корабли ведомства «регулярно взаимодействуют с военными подразделениями других стран».

Комментарием Минобороны России агентство пока не располагает.

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