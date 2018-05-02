СМИ узнали о попытке Мюллера запугать Трампа

Спецпрокурор Роберт Мюллер на встрече с юристами президента США Дональда Трампа пригрозил вызвать его на слушания большого жюри присяжных повесткой. Об этом The Washington Post рассказали четыре информированных источника.

Собеседники издания рассказали, что юристы Трампа напомнили, что по закону президент не обязан являться на допрос к спецпрокурору. В ответ Мюллер пригрозил повесткой вызвать Трампа на слушания большого жюри.

На угрозы также пожаловался первый заместитель генпрокурора США Род Розенстайн. В 2017 году после самоотвода генпрокурора Джеффа Сешнса именно он назначил спецпрокурора Роберта Мюллера для расследования предполагаемого вмешательства России в выборы 2016 года. По словам Розенстайна, угрозы исходили от республиканцев на фоне попыток снять его с должности. Как сообщает РИА Новости, накануне несколько республиканских сенаторов во главе с конгрессменом Марком Мидоузом заявили, что составили обвинения для импичмента Розенстайну.

«На протяжении достаточно долгого времени были люди, которые высказывали угрозы против меня, как частным образом, так и публично», — рассказал Розенстайн.

Противники заместителя генпрокурора США утверждают, что он утаивал от конгресса секретные материалы. Во всяком случае, комитет по разведке палаты представителей, позже решивший, что расследование против Трампа начато безосновательно, некоторые документы получил от Розенстайна для изучения только после угрозы публичным порицанием.

Парламентарии от Демократической партии утверждают, что претензии к Розенстайну вызваны тем, что он способствует проведению «российского расследования».