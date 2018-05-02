США перебрасывают в Польшу бронетанковую бригаду

Показать меню
Актуально
Немецкие военные лётчики увольняются из-за нежелания воевать с Россией - 12:19 Немецкие военные лётчики увольняются из-за нежелания воевать с Россией Даниил Гухман и Давид Анташвили поддерживают друг друга - 12:28 Даниил Гухман и Давид Анташвили поддерживают друг друга Глава британского МВД ушла в отставку из-за мигрантов - 12:34 Глава британского МВД ушла в отставку из-за мигрантов К концу мая паром в едином билете до Крыма заменят автобусом - 12:35 К концу мая паром в едином билете до Крыма заменят автобусом Гандболистки "Уфы-Алисы" обыграли "АГУ-Адыиф" в матче турнира за 9-11-е места ЧР - 12:42 Гандболистки Более 300 праздничных мероприятий для военнослужащих запланировано в частях и - 12:46 Более 300 праздничных мероприятий для военнослужащих запланировано в частях и соединениях 41-й общевойсковой армии ЦВО Московское "Динамо" расторгло контракты с тремя хоккеистами - 12:55 Московское В США назвали пять «худших российских пистолетов» (ФОТО) - 13:07 В США назвали пять «худших российских пистолетов» (ФОТО) СМИ Британии обвинили Россию в отравлении нефтяного магната - 13:20 СМИ Британии обвинили Россию в отравлении нефтяного магната Услуги адвоката по уголовным делам в Москве - 13:47 Услуги адвоката по уголовным делам в Москве Белла Хадид и Хейли Болдуин отдыхают в Майами: горячие снимки около бассейна и - 13:49 Белла Хадид и Хейли Болдуин отдыхают в Майами: горячие снимки около бассейна и яркое видео с прогулки на яхте Глава МВД Великобритании подала в отставку из-за миграционного скандала - 13:58 Глава МВД Великобритании подала в отставку из-за миграционного скандала Украинцы, которые застряли в Египте, наконец возвращаются домой, – МИД - 14:00 Украинцы, которые застряли в Египте, наконец возвращаются домой, – МИД В строящемся городе Циолковский началась весенняя студенческая стройка - 14:11 В строящемся городе Циолковский началась весенняя студенческая стройка «Если увидите, не приближайтесь»: в Британии забили тревогу из-за смертельной - 14:14 «Если увидите, не приближайтесь»: в Британии забили тревогу из-за смертельной угрозы В Малайзии вынесен первый приговор по закону о фейковых новостях - 14:34 В Малайзии вынесен первый приговор по закону о фейковых новостях
» » США перебрасывают в Польшу бронетанковую бригаду

США перебрасывают в Польшу бронетанковую бригаду


Добавлено: 02 май 2018 в 11:47, Категория: Новости на сегодня
США перебрасывают в Польшу бронетанковую бригаду

США летом начнут переброску в Польшу бронетанковой бригады в рамках операции Atlantic Resolve и маневров Sabre Strike. Об этом сообщает издание Defence24.

Отмечено, что ранее первая бронетанковая бригада находилась на месте постоянной дислокации в Форт-Худе, штат Техас. Теперь бригада переводится в Европу и заменит там вторую бронетанковую бригаду.

Как ожидается, в Европе будет целая танковая бригада — примерно четыре тысячи солдат и оборудования — в том числе около 90 танков Abrams, боевых машин Bradley, 18 самоходных гаубиц Paladin и различных типов транспортных средств.

Отмечается, что в прошлом году США и Польша заключили договор о поставках систем Patriot, систем управления огнем IBCS и радаров. В ноябре 2017 года Госдепартамент США одобрил поставки Польше ракетных комплексов, а соответствующий контракт был заключен в марте 2018 года.


Материалы по теме:

Америка перебросит в Европу танковую бригаду, пишут СМИ
США отправят танковую бригаду из Техаса в Европу
ВС США летом 2018 года отправят танковую бригаду в Европу
США перебросили в Польшу вторую бронетанковую бригаду
Добавлено: 02 май 2018 в 11:47, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Влад Кадони не занимается публично эзотерикой

Влад Кадони не занимается публично эзотерикой

Развод и девичья фамилия: все, что нужно знать о первом браке Меган Маркл

Развод и девичья фамилия: все, что нужно знать о первом браке Меган Маркл

Ученые научились считывать воспоминания после смерти

Ученые научились считывать воспоминания после смерти

Пашинян: Власти намерены сорвать выборы премьер-министра в Армении

Пашинян: Власти намерены сорвать выборы премьер-министра в Армении

Новости России
еще новости
Пожар на территории Хинганского заповедника в Приамурье потушили

Пожар на территории Хинганского заповедника в Приамурье потушили

Экспедицию по поиску затонувших в Финском заливе подлодок начнут 30 апреля

Экспедицию по поиску затонувших в Финском заливе подлодок начнут 30 апреля

«Аэрофлот» пообещал уволить стюардессу, назвавшую Калининград Кенигсбергом

«Аэрофлот» пообещал уволить стюардессу, назвавшую Калининград Кенигсбергом

Telegram сообщил о постепенном восстановлении работы после сбоя 

Telegram сообщил о постепенном восстановлении работы после сбоя 

Новости шоу-бизнеса
еще новости
У 19-летнего Бруклина Бекхэма роман с 28-летней певицей и танцовщицей Лекси Пантеррой

У 19-летнего Бруклина Бекхэма роман с 28-летней певицей и танцовщицей Лекси Пантеррой

13 британских королевских свадеб: как это было

13 британских королевских свадеб: как это было

Фильмы 2018. Tomb Raider: Лара Крофт. Обзор фильма

Фильмы 2018. Tomb Raider: Лара Крофт. Обзор фильма

Развод и девичья фамилия: все, что нужно знать о первом браке Меган Маркл

Развод и девичья фамилия: все, что нужно знать о первом браке Меган Маркл

Новости политики
еще новости
«Политики заткнули уши»: Россиянин сам себе провел операцию в украинском плену

«Политики заткнули уши»: Россиянин сам себе провел операцию в украинском плену

Стороны конфликта на Донбассе должны зеркально отвести вооружение, - Хуг

Стороны конфликта на Донбассе должны зеркально отвести вооружение, - Хуг

Помощник госсекретаря США начинает визит в Украину

Помощник госсекретаря США начинает визит в Украину

В Германии накажут министра за антироссийскую позицию – СМИ

В Германии накажут министра за антироссийскую позицию – СМИ

Новости экономики
еще новости
Несимметрично и по самому больному: Россия уводит контракты из-под носа США

Несимметрично и по самому больному: Россия уводит контракты из-под носа США

Украину ждет очередная волна “газового кризиса”, - эксперты

Украину ждет очередная волна “газового кризиса”, - эксперты

Решение России в пользу Китая неожиданно хлестко ударило по Европе

Решение России в пользу Китая неожиданно хлестко ударило по Европе

В Киеве узнали о новых трубопроводах Европы для взаимных поставок газа из России

В Киеве узнали о новых трубопроводах Европы для взаимных поставок газа из России

Новости общества
еще новости
Более 200 командиров подразделений и воинских частей ВДВ выйдут на «Командирские старты» в Ульяновске в мае

Более 200 командиров подразделений и воинских частей ВДВ выйдут на «Командирские старты» в Ульяновске в мае

Игроки хоккейного клуба «Адмирал» посетили Нахимовское училище во Владивостоке

Игроки хоккейного клуба «Адмирал» посетили Нахимовское училище во Владивостоке

CNN рассказал, как Су-27

CNN рассказал, как Су-27 "непрофессионально" перехватил американский самолет над Балтией

Протесты в Париже: полиция задержала 200 человек

Протесты в Париже: полиция задержала 200 человек

Происшествия
еще новости
ДТП в Крыму: названо число пострадавших

ДТП в Крыму: названо число пострадавших

На Украине мужчина бросил в беседку с «шумными» детьми «коктейль Молотова»

На Украине мужчина бросил в беседку с «шумными» детьми «коктейль Молотова»

ДТП с 4 автомобилями произошло в Ростове-на-Дону

ДТП с 4 автомобилями произошло в Ростове-на-Дону

В Петербурге на военно-историческом фестивали под танк Т-60 упали двое детей и мужчина

В Петербурге на военно-историческом фестивали под танк Т-60 упали двое детей и мужчина

Новости Украины
еще новости
Экологи в Арктике создадут ледяной монумент Дональда Трампа

Экологи в Арктике создадут ледяной монумент Дональда Трампа

«Все?» Сторонники «ДНР» жалуются, что «министры-капиталисты» не поздравили их с 1 мая

«Все?» Сторонники «ДНР» жалуются, что «министры-капиталисты» не поздравили их с 1 мая

Российский истребитель устроил провокацию над Балтийским морем

Российский истребитель устроил провокацию над Балтийским морем

На трассе Симферополь-Евпатория произошло масштабное ДТП

На трассе Симферополь-Евпатория произошло масштабное ДТП

Мировые новости
еще новости
В ЕС ввели новые правила относительно безвизового режима с Украиной

В ЕС ввели новые правила относительно безвизового режима с Украиной

В Белом доме рассказали, когда у Ирана может появиться ядерное оружие

В Белом доме рассказали, когда у Ирана может появиться ядерное оружие

Удачная инвестиция: Дональд Трамп заработал $160 млн на особняке в штате Флорида

Удачная инвестиция: Дональд Трамп заработал $160 млн на особняке в штате Флорида

Морская пехота США хочет приобрести российские вертолеты для тренировок на случай потенциальной войны

Морская пехота США хочет приобрести российские вертолеты для тренировок на случай потенциальной войны




Лента новостей
«Все?» Сторонники «ДНР» жалуются, что «министры-капиталисты» не поздравили их с 1 мая - 10:19 «Все?» Сторонники «ДНР» жалуются, что «министры-капиталисты» не поздравили их с 1 маяПомощник госсекретаря США начинает визит в Украину - 10:01 Помощник госсекретаря США начинает визит в УкраинуВетеранов боевых действий будут лечить наркотиками - 09:53 Ветеранов боевых действий будут лечить наркотикамиДе Хеа признан лучшим футболистом "Манчестер Юнайтед" в сезоне-2017/18 - 09:26 Де Хеа признан лучшим футболистом Игроки хоккейного клуба «Адмирал» посетили Нахимовское училище во Владивостоке - 09:14 Игроки хоккейного клуба «Адмирал» посетили Нахимовское училище во ВладивостокеПалата общин парламента Британии приняла свой «акт Магнитского» - 09:00 Палата общин парламента Британии приняла свой «акт Магнитского»CNN рассказал, как Су-27 "непрофессионально" перехватил американский самолет над Балтией - 08:49 CNN рассказал, как Су-27 Стало известно имя нового тренера Андрея Ярмоленко в Германии - 08:19 Стало известно имя нового тренера Андрея Ярмоленко в ГерманииМемория. Людмила Нарусова - 08:00 Мемория. Людмила НарусоваБойцы ДНР ценой жизни остановили прорыв врага под Мариуполем (ФОТО) - 07:11 Бойцы ДНР ценой жизни остановили прорыв врага под Мариуполем (ФОТО)В ЕС ввели новые правила относительно безвизового режима с Украиной - 05:39 В ЕС ввели новые правила относительно безвизового режима с УкраинойОболваненных пока что большинство — опрос на улицах Киева (ВИДЕО) - 05:21 Оболваненных пока что большинство — опрос на улицах Киева (ВИДЕО)«Наказание России» может привести к обратному результату, — американские СМИ  - 04:56 «Наказание России» может привести к обратному результату, — американские СМИ Протесты в Париже: полиция задержала 200 человек - 04:35 Протесты в Париже: полиция задержала 200 человек
Последние новости
Россия призвала ООН создать механизм борьбы с фейками - 12:20 Россия призвала ООН создать механизм борьбы с фейками Жуков уйдет с поста президентна ОКР - 12:20 Жуков уйдет с поста президентна ОКР Пашинян назвал сроки блокировки железной дороги и аэропорта Еревана - 12:19 Пашинян назвал сроки блокировки железной дороги и аэропорта Еревана В Париже после беспорядков арестовано 102 человека - 12:19 В Париже после беспорядков арестовано 102 человека Активисты SERB задержаны за попытку сорвать фестиваль в Сахаровском центре - 12:18 Активисты SERB задержаны за попытку сорвать фестиваль в Сахаровском центре Цукерберг анонсировал запуск сервиса знакомств - 12:18 Цукерберг анонсировал запуск сервиса знакомств «Политики заткнули уши»: Россиянин сам себе провел операцию в украинском плену - 12:07 «Политики заткнули уши»: Россиянин сам себе провел операцию в украинском плену Пашинян пообещал продолжить протесты до смены власти в Армении - 12:00 Пашинян пообещал продолжить протесты до смены власти в Армении Экологи в Арктике создадут ледяной монумент Дональда Трампа - 11:56 Экологи в Арктике создадут ледяной монумент Дональда Трампа У 19-летнего Бруклина Бекхэма роман с 28-летней певицей и танцовщицей Лекси Пантеррой - 11:54 У 19-летнего Бруклина Бекхэма роман с 28-летней певицей и танцовщицей Лекси Пантеррой Более 200 командиров подразделений и воинских частей ВДВ выйдут на «Командирские старты» в - 11:49 Более 200 командиров подразделений и воинских частей ВДВ выйдут на «Командирские старты» в Ульяновске в мае США перебрасывают в Польшу бронетанковую бригаду - 11:47 США перебрасывают в Польшу бронетанковую бригаду ДТП в Крыму: названо число пострадавших - 10:32 ДТП в Крыму: названо число пострадавших
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"