США вдвое увеличат размер помощи Украине на развитие кибербезопаносности

США в два раза увеличат размер помощи Украине на поддержку кибербезопасности. Об этом в Киеве заявил помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл, передаёт ТАСС. Читайте по теме

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«США удваивает размер помощи Украине в борьбе за кибербезопасность — с 5 до $10 млн», — сказал Митчелл.

Он также указал, что в ходе переговоров с украинским президентом Петром Порошенко обсуждались вопросы проведения экономических и политических реформ в стране.

«Мы обсудили те усилия, которые делает Порошенко для того, чтобы придерживаться рекомендаций МВФ», — сообщил помощник госсекретаря.

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