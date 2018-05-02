Стало известно имя нового тренера Андрея Ярмоленко в Германии

По данным авторитетного издания Kicker, новым наставником дортмундской “Боруссии”, в составе которой выступает футболист сборной Украины Андрей Ярмоленко, станет Люсьен Фавр.Боссы клуба из Дортмунда провели первую встречу с Люсьеном Фавром, ныне работающим в “Ницце”. Источник уверяет, что именно швейцарский специалист сменит летом Петера Штегера на посту главного тренера “Шмелей” (прозвище “Боруссии Дортмунд”, - ред) .60-летний Фавр отлично знаком с реалиями немецкой Бундеслиги. Не так давно он стоял у руля берлинской “Герты” и менхенгладбахской “Боруссии”.