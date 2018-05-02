Суд ЕС два месяца назад отклонил иск «Нафтогаза» по OPAL

Европейский суд юстиции общей юрисдикции отклонил иск «Нафтогаза» к Еврокомиссии по расширению доступа «Газпрома» к газопроводу OPAL два месяца назад. В пресс-службе суда ТАСС сообщили, что дело закрыто 9 марта 2018 года, стороны самостоятельно оплачивают судебные издержки.

«Решение по иску "Нафтогаза" против Еврокомиссии, в котором украинская компания пыталась опротестовать решение ЕК о возможности расширении доступа "Газпрома" к газопроводу OPAL, было вынесено 9 марта 2018 года. Иск отклонен, стороны самостоятельно оплачивают свои издержки, дело закрыто», - сообщили в пресс-службе.

В 2016 году Еврокомиссия разрешила «Газпрому» с 50% до 90% расширить использование мощностей газопровода OPAL, прокачивающего поставляемый по «Северному потоку» газ.

В 2017 году «Нафтогаз» оспорил решение Еврокомиссии, подав иск в Европейский суд юстиции. Аналогичный иск польской компании PGNiG, поданный в 2016 году, остается в рассмотрении.