Общий суд ЕС отклонил иск «Нафтогаза Украины» против Европейской комиссии с требованием отменить решение, которое позволяет «Газпрому» увеличить использование мощностей газопровода Opal. Об этом свидетельствует опубликованное в базе документов ЕС распоряжение.

«Решение Общего суда от 9 марта 2018 года — „Нафтогаз Украины“ против Еврокомиссии, по ходатайству об аннулировании решения комиссии от 28 октября 2016 года о пересмотре условий освобождения трубопровода Opal от правил доступа третьих сторон и тарифного регулирования <…> Ходатайство отклоняется как неприемлемое», — говорится в документе.

В марте 2017 года компания «Нафтогаз Украины» подала в Общий суд Евросоюза иск против ЕК с требованием отменить решение, позволяющее «Газпрому» увеличить использование мощностей газопровода Opal и объемы прокачки газа по трубопроводу «Северный поток». «Нафтогаз» аргументировал свой иск тем, что решение было принято за пределами полномочий комиссии.

В декабре 2016 года немецкая компания PGNiG Supply&Trading (PGNiG ST), которая занимается поставками энергоресурсов, и Польша обратились в Общий суд с исками об отмене решения Еврокомиссии от 28 октября 2016 года. Позднее «Нафтогаз» подал ходатайство о привлечении к делу, которое инициировала PGNiG ST, в качестве третьей стороны.