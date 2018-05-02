Суд ЕС встал на сторону «Газпрома» в споре с «Нафтогазом» 

Суд ЕС встал на сторону «Газпрома» в споре с украинским «Нафтогазом». Иск украинской компании был отклонен с формулировкой «неприемлемый».

Нафтогаз в прошлом году подал иск в общий суд Евросоюза с требованием отменить решение Еврокомиссии об увеличении прокачки российского газа в Европу по газопроводу OPAL. Аргументом стало утверждение, что решение было принято за пределами полномочий комиссии.

Ходатайство отклоняется как неприемлемое, - сказано в документе.

Ранее, на Украине заявили, что строительство «Северного потока-2» уже не остановить. Потребности Европы в российском газе растут. На фоне отказа от атомной энергетики запросы европейского общества вырастут еще больше. Все стороны, кроме украинской заинтересованы в дополнительных трубопроводах.