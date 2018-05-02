У 19-летнего Бруклина Бекхэма роман с 28-летней певицей и танцовщицей Лекси Пантеррой

Бруклин Бекхэм/ Лекси Пантерра

С тех пор как Бруклин Бекхэм расстался с Хлоей Морец, рядом с ним видели не одну девушку, причем пока они сменяют друг друга с высокой скоростью. Спустя лишь несколько недель после обсуждения в прессе новой подруги 19-летнего сына Дэвида и Виктории Бекхэм СМИ рассказали о новом романе Бруклина.

Инсайдеры из окружения молодого фотографа сообщили, что он проводит все время с 28-летней певицей и танцовщицей Лекси Пантеррой. На страницах влюбленных в соцсетях уже появились первые общие кадры, сделанные во время фотосессии.

На прошлой неделе Бруклин и Лекси держались за руки во время обеда, смеялись и флиртовали, – рассказал источник из окружения пары.

Лекси Пантерра

Бруклин Бекхэм

А другой инсайдер сообщил, что Лекси стала новой музой Бруклина.

Напомним, в начале апреля поклонники Бекхэма узнали, что представитель знаменитой семьи изменил Хлое Морец с 20-летней канадской моделью Лекси Вуд, а на недавнем фестивале Coachella его видели в компании 18-летней Мередит Микельсон.

Лекси Пантерра в объективе Бруклина Бекхэма