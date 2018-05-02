Украина должна погасить $27 млрд долгов за четыре года, заявил Гройсман

За следующие четыре года Украина должна погасить долг в размере $27 млрд. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передаёт RT со ссылкой на украинские СМИ. Читайте по теме

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По его словам, для того чтобы обслуживать долги, необходим более быстрый рост экономики Украины, нужны инвестиции, чтобы получать больше поступлений в бюджет.

«А с другой стороны, мы должны чётко управлять государственным долгом, его обслуживать, выполняя свои обязательства, и здесь нам нужна внешняя поддержка», — сказал он.

Украинский премьер добавил, что за 2007—2014 годы страна взяла $47 млрд кредитов.

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