Украина вслед за США введет новые санкции против российских бизнесменов

Президент Украины Петр Порошенко анонсировал введение Украиной новых санкций против российских предпринимателей. Меры будут аналогичны тем, что были ранее введены США. Также Киев продлит ранее введенные санкции. Об этом глава украинского государства заявил, раскрывая содержание решения СНБО (Совет национальной безопасности и обороны) Украины, которое было принято в среду, сообщается на сайте Порошенко.

«Очень важно, я хотел бы подчеркнуть, что и предыдущие санкции, которые сейчас продолжаются, четко синхронизированы с нашими партнерами из Европейского союза, Соединенных Штатов Америки <...>. Своим сегодняшним решением мы скоординируем новые санкции, которые вводятся, с санкциями Соединенных Штатов Америки против граждан и юридических лиц Российской Федерации», — отметил Пётр Порошенко.

Политическая целесообразность новых санкций отмечается не только в связи с необходимостью действовать сообща с западными партнерами, но и солидарностью позиций Украины и Запада по «делу Скрипалей».

«Они (санкции — прим. ред.) связаны как с применением химического оружия в центре Европы — РФ в Великобритании, так и с проведением незаконных выборов президента на территории оккупированного Крыма», — приводятся на сайте слова Порошенко. Читайте по теме

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По представленной в сообщении информации, СНБО Украины под председательством президента в среду «рассмотрел решение о введении санкций против России, а также вопрос продолжения санкций, которые были введены в связи с незаконной аннексией Крыма, санкций, которые были связаны с агрессией Российской Федерации против суверенного и независимого Украинского государства».

О своих ожиданиях, связанных с расширением украинских санкций в отношении России, президент Порошенко уже сообщал в Facebook. Президент Украины назвал американские меры «достойным ответом агрессору», а также призвал продолжать укреплять антироссийскую коалицию с тем, чтобы общими усилиями изменить поведение Москвы.

Позднее, выступая на международном форуме в Киеве, Порошенко заявил, что он внесёт в Верховную раду Украины «проект закона о немедленном одностороннем прекращении действия отдельных положений договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве с Россией в части, в которой действие этого договора не совместимо с национальными интересами государства и реализацией нашего права на самооборону».

Как ранее писала «Парламентская газета», министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Австрии Карин Кнайсль 20 апреля в очередной раз подчеркнул, что Россия не собирается обсуждать никакие критерии снятия санкций.

В начале апреля американский Минфин ввёл санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний.

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