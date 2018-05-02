Украинский экс-министр энергетики признал невозможность остановить «Северный поток — 2»

У Украины все меньше шансов выстоять в противостоянии с проектом строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил бывший министр энергетики и угольной промышленности страны Эдуард Ставицкий, передаёт РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

Он указал, что Европе необходим баланс« в связи с сокращением Британией добычи газа в Северном море, а также отказом Бельгии и Германии от атомной энергетики. Читайте по теме

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»Украина теряет свой шанс выстоять в этом противостоянии«, — сказал Ставицкий, отметив, что из-за „Турецкого потока“ и »Северного потока — 2«доходы Киева сократятся как минимум вдвое.

Он также добавил, что доля РФ на газовом рынке ЕС составляет примерно треть.

»Потребление газа Европой около 425 миллиардов кубометров в год. Россия в прошлом году установила рекорд и поставила около 150 миллиардов кубометров", — обратил внимание экс-министр.

«Северный поток — 2» — проект магистрального газопровода через Балтийское море из России в Германию. Протяжённость маршрута составит более 1200 километров, большая его часть пройдёт по дну моря. Введение в эксплуатацию запланировано до конца следующего года. Против его строительства выступает ряд стран, в том числе США и Украина.

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