В Белом доме рассказали, когда у Ирана может появиться ядерное оружие

Иран сможет быстро создать ядерное оружие после окончания действия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в 2025 году, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс."Иран лгал с самого начала. И соглашение (СВПД. — Прим. ред.) было заключено на основе неточных данных. Особенно в части тех ядерных возможностей Ирана, которые были куда более развитые, чем он говорил об этом. Если это соглашение сохранится с намеченными параметрами, то через семь (лет. — Прим. ред.) они продвинутся в процессе (создания ядерного оружия. — Прим. ред.) гораздо дальше и будут готовы гораздо быстрее создать ядерное оружие", — заявила Сандерс во вторник на брифинге.В июле 2015 года Иран, пять постоянных членов Совбеза ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германия достигли соглашения об урегулировании ядерной проблемы Тегерана. Разработанный ими Совместный всеобъемлющий план действий предусматривает отмену санкций ООН, США и ЕС, наложенных на Иран из-за его ядерной программы.