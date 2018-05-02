В Брюсселе состоялся пикет в память о трагедии 2 мая в Одессе

Депутат Европарламента (ЕП) от Латвии Мирослав Митрофанов организовал и провел перед зданием ЕП пикет в память о погибших в Одессе 2 мая 2014 года. Как сообщает РИА Новости, на акцию пришли несколько человек с черными воздушными шарами, флагами Одессы и листовками.

«Мы здесь собрались и будем собираться каждый год, и это наша моральная обязанность, чтобы напоминать европейцам и депутатам ЕП о трагедии в Доме профсоюзов, и о том, что сверхтерпимое отношение к преступлениям, которые совершались в годы так называемой революции на Украине, — время такого отношения заканчивается, нужно жестко требовать расследования и добиваться наказания для виновных», — заявил депутат журналистам.

Он отметил, что надеется, что объективное расследование все-таки будет проведено, даже через десять лет.

Панихиды по погибшим в Одессе был отслужены во всех храмах Одесской епархии и в московском храме Святой Троицы на Воробьевых горах. Об этом рассказал ТАСС глава общественной организации Ассоциация православных экспертов Кирилл Фролов.

2 мая 2014 года украинские радикалы сожгли палаточный городок перед Домом профсоюзов. Сторонники федерализации укрылись в здании, но нападавшие подожгли и его. В результате погибли 47 человек, более 200 получили ранения.