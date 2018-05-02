В Черное море вошла флотилия НАТО

Корабли второй постоянной военно-морской группы Североатлантического альянса вошли в Черное море, сообщает украинское издание «Думская».

«Флагман соединения — британский ракетный эсминец HMS Duncan (D37). Кроме него, в состав группы входят фрегаты ВМС Испании SPS Victoria (F82), ВМС Турции TCG Gemlik (F492), ВМС Германии FGS Bayern (F217), а также несколько кораблей поменьше», — говорится в сообщении.

24 апреля заместитель главы министерства обороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко 24 апреля сообщил, что Минобороны страны поддерживает позицию относительно присутствия кораблей НАТО в Черноморском регионе. Он уточнил, что сейчас в Черноморском регионе находятся около 32 тысяч военных альянса, более 100 самолетов и 700 танков.

Глава Минобороны Сергей Шойгу ранее сообщал о троекратном росте активности авиации стран НАТО на границах РФ, а на юго-западе России — в восемь раз.