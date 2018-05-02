В Черновицкой области задержан боевик батальона «Восток»

В Черновицкой области силовиками СБУ задержан боевик батальона «Восток».

В пресс-центре СБУ сообщили, что уроженец Донецка с начала 2014 года присоединился к боевикам: «В составе незаконных вооруженных формирований боевик с оружием в руках находился на позициях террористов, выполнял указания главарей по охране участков на линии разграничения, принимал участие в обустройстве незаконных блокпостов».

сообщается, что задержанный обеспечивал охрану одного из «депутатов» «ВС ДНР» во время публичных мероприятий и участвовал в патрулировании оккупированного здания Донецкой облгосадминистрации.

Сотрудники спецслужбы задержали боевика в одном из населенных пунктов Черновицкой области, куда он приехал к своей гражданской жене. Ему сообщено о подозрении в совершении теракта. Прокуратура поддержала ходатайство следователя об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.