В ЕС ввели новые правила относительно безвизового режима с Украиной

На сайте Совета Европейского Союза появилась информация о нововведениях для иностранцев, путешествующих благодаря безвизу. Послы стран ЕС дали добро на введение европейской системы информации о поездках и разрешений (ETIAS).Это означает, что жители определенных стран будут проходить проверку, целью которой является содействие повышению внутренней безопасности и предотвращения нелегальной иммиграции, а также уменьшение задержек на границах.Так, украинцам с биометрическими паспортам перед поездкой необходимо будет получить предварительное разрешение на въезд в Шенгенскую зону. Для этого путешественники онлайн будут заполнять заявление-анкету. Эта услуга стоит 7 евро, что эквивалентно чуть более 220 грн по состоянию на 1 мая. Документ будет проверяться по базам данных ЕС и Интерпола. Если оснований отказать в поездке не будет, путешественник получит разрешение и осуществит желаемую поездку в Европу. Разрешение на въезд будет выдаваться автоматически.В противном случае, если заявка потребует дополнительной проверки, ею займутся компетентные органы. Известно, что в обоих случаях срок рассмотрения документа не будет превышать 96 часов. Кроме того, разрешение будет действовать 3 года, или до истечения срока действия загранпаспорта.Тем не менее, наличие разрешения не будет стопроцентной гарантией на въезд в Шенген. Пустить или не пустить путешественника будет решать пограничник.