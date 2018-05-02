В Германии накажут министра за антироссийскую позицию – СМИ

Руководство Социал-демократической партии Германии потребует объяснений от главы немецкого МИД Хайко Мааса за антироссийскую позицию, сообщает местное издание Die Welt.

По данным издания, Маас не согласен с позицией партии по России и имеет в корне противоположное мнение на этот счёт.

Глава МИД Германии уверен, что именно Москва нарушает международное право, тем самым дестабилизируя Запад. Кроме этого, Маас считает необходимым выполнить требование НАТО и выплачивать до 2% ВВП на вооружение альянса.

Ранее СМИ уже сообщали о негативной реакции Социал-демократической партии на Хайко Мааса. Тогда глава МИД Германии подвергся критике из-за нежелания наладить диалог с Москвой.