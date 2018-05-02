В Киеве началось досудебное расследование в отношении экс-главы МВД Захарченко

Печерский районный суд Киева разрешил провести досудебное расследование в рамках уголовного дела против бывшего министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко. Об этом сообщила пресс-служба генпрокуратуры Украины.

«Печерским районным судом города Киева удовлетворено ходатайство следователей департамента специальных расследований генеральной прокуратуры Украины о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению бывшего министра внутренних дел Украины В. Захарченко», — говорится в сообщении на сайте генпрокуратуры.

Захарченко подозревается в превышении служебных полномочий во время митингов 2014 гола в Киеве, что привело к массовым жертвам.

В конце апреля Виталий Захарченко заявил РИА Новости, что вывез с Украины в Россию документы, касающиеся госпереворота в феврале 2014 года и расстрелов на майдане. Он пообещал пережать их суду.

Украинские власти обвиняют в смерти более сотни человек на майдане Незалежности экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД «Беркут».