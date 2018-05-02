В Латвии предложили русскоязычным гражданам уехать в Россию

Парламентский секретарь министерства юстиции Латвии Янис Иесалниекc предложил тем, кто не согласен с переводом русских школ на латышский язык обучения, уезжать в Россию. Об этом пишет РИА Новости.

«Если кому-то здесь, в Латвии, не нравится и все хочется по-русски, тогда смело можете возвращаться на родину», — написал Иесалникс, снабдив свою публикацию хештегами #1мая, #ШествиеЖданок и иллюстрацией «Родина-мать зовет!».

1 мая в Риге состоялось шествие «Первомайская демонстрация», в котором около десяти тысяч человек выразили свой протест против полного перевода школьного образования на латышский язык, а также начала обучения в первом классе с шести лет и оптимизации школ.

4 апреля акцию против школьной реформы, предусматривающий постепенный полный перевод обучения на латышский язык, провел «Марш рассерженных родителей».