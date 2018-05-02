В Одессе задержали мужчину с гранатой

В Одессе сотрудники полиции обнаружили гранату в сумке у мужчины, который находился неподалеку от маршрута следования колонны «Марша украинского порядка».Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в среду, 2 мая.

«Был обнаружен мужчина, который находился на улице Жуковского, 13, неподалеку от маршрута следования колонны марша Украинского порядка. В ходе проверки указанного лица, с целью установления его личности и поверхностного осмотра, у него была обнаружена сумка черного цвета, в которой находился предмет, внешне похожий на гранату», — говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленник задержан, его личность устанавливается.