В оккупированном Донецке во время митинга произошел теракт

Вчера в оккупированном Донецке прошел «митинг и марш в честь 1 мая», в ходе которого прогремел взрыв.

Так, около 10:00 мирные жители прошли парадом от библиотеки им. Н. К. Крупской до площади им. Ленина. Также, в 11:30 30 лучшим «профсоюзным активистам» «республики», в Доме профсоюзов вручили денежные премии за личный вклад по защите прав и интересов трудящихся.

Затем был небольшой концерт, в котором приняли участие местные ансамбли и танцевальные коллективы. В 13:20, когда концерт подошел к концу и люди начали выходить, неизвестные в маске подбежали и бросили в толпу три дымовых и две светошумовых гранаты.

Источник в «правоохранительных органах ДНР» сообщил: «Двое молодых мужчин в черной форме и с Русской символикой подъехали к центральному входу Дома Профсоюзов и совершили данный террористический акт. Данные люди задержаны, и сейчас находятся под стражей».