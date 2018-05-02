В Париже после беспорядков арестовано 102 человека

В Париже после беспорядков во время первомайской демонстрации полицией задержано 276 человека. Как сообщает Le Monde со ссылкой на данные городской префектуры полиции, из них 102 человека заключены под стражу.

Издание сообщает, что во время столкновений были разбиты витрины 31 магазина, два из них сожжены. Погромщики устроили пожар в McDonalds и в автосалоне Renault. Такж разбиты десять автомобилей и сожжены еще шесть. В ходе столкновений пострадали четыре человека, один из них — полицейский.

Французские СМИ сообщают, что 1 мая к колонне первомайских демонстрантов в Париже присоединились около 1,2 тысяч человек в черной одежде. Они несли баннеры с антиправительственными лозунгами, советские флаги и выкрикивали антифашистские лозунги.

После того, как они начали бить витрины магазинов и поджигать машины, полиция применила слезоточивый газ.

? proximit? de la gare d’Austerliz, situation tr?s tendue. #1ermai2018 pic.twitter.com/fGMvU4JE7g

— Pierre Bouvier (@pibzedog) 1 мая 2018 г.