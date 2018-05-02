В Самаре появились инопланетяне – очевидцы

В Среднем Поволжье неожиданно появился летающий корабль пришельцев, сообщают очевидцы. Со слов свидетелей увиденного, над Самарой среди бела дня возник неопознанный летающий объект.

Жители города уверены, что НЛО имел круглую форму и летал беззвучно высоко в небе.

По их мнению, неопознанный объект с внеземными существами вел наблюдение за людьми, которые находились на территории Центрального парка культуры, расположенного неподалеку от Волги.

Уфологи пока не подтверждают, что этот объект – НЛО, и собираются изучить его в ближайшее время.