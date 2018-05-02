В США суд обязал Иран выплатить компенсации родственникам жертв терактов 11 сентября

Суд США обязал Иран выплатить компенсации родственникам погибших в результате терактов 11 сентября. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание The Hill.

Американский суд признал Иран, Корпус стражей исламской революции и иранский Центробанк виновными в причастности к гибели 1008 человек. В связи с этим, по решению суда, иранские власти должны выплатить компенсацию родственникам жертв терактов. Читайте по теме

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Сумма компенсации зависит от степени родства: по 12,5 миллиона долларов должны получить супруги покойных, по 8,5 миллиона долларов — родители и дети, по 4,25 миллиона долларов — братья и сестры.

При этом спецкомиссия по расследованию терактов 11 сентября ранее не нашла прямых доказательств причастности Исламской Республики Иран к терактам. Несмотря на это суд в Нью-Йорке счел достаточными для вынесения вердикта сведения о том, что Тегеран якобы предоставлял материальную помощь «Аль-Каиде» (запрещенная в РФ террористическая группировка).

Родственники жертв этих терактов подали иск против властей Ирана в 2004 году.

Издание отмечает, что Тегеран скорее всего не станет выплачивать указанные американским судом суммы. При этом такое решение суда позволит родственникам жертв претендовать на выплаты из изъятых Соединёнными Штатами счетов иранских компаний и граждан.

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