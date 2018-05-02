В Арктике собираются установить гигантскую голову Трампа

Экологи запустили проект Project Trumpmore, в рамках которого планируется создание в Арктике 35-метровой головы президента США Дональда Трампа изо льда.

Ширина и глубина монумента будут составлять по 20 метров.

Об этом сообщается на сайте проекта.

«Для создания ледяной головы Трампа в Арктике понадобится около 400 тысяч евро. Авторы проекта уже начали собирать средства для его реализации. Таким образом они хотят привлечь внимание к проблеме глобального потепления», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у глобального потепления «нет конкретного примера, доказывающего его существование». В связи с этим экологи намерены создать «научный арт-проект».

«Мы надеемся, что чем больше будет разговоров вокруг нашего памятника и глобального потепления, тем больше политикам придётся принимать конкретных, основанных на фактах решений», — говорится в заявлении.