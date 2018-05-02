Вашингтон заявил о намерении поддерживать и защищать Киев

Помощник государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэсс Митчелл на пресс-конференции по результатам встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом заявил, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев, прежде всего, в сфере защиты и обороны.

«Украина была и остается сильным и надежным партнером США в регионе, поэтому на повестке дня взаимного сотрудничества есть немало вопросов, решение которых имеет стратегическое значение для обеих стран», — цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-службы украинского кабмина.

Митчелл сообщил, что обсудил с Гройсманом вопрос сотрудничества с Международным валютным фондом. Политики также поговорили о взаимной торговле в контексте ограничений на импорт металлопродукции в США.

Гройсман заявил, что сотрудничество с международными финансовыми организациями очень значимо для Киева, с учетом бремени долгов, взятых до 2014 года. По его словам в настоящее время ведутся переговоры по созданию антикоррупционного суда и введению рыночной формулы определения цены на газ.

Стороны сообщили, что продолжат переговоры с учетом стратегического сотрудничества государств для формирования взаимовыгодного сотрудничества.