Ветеранов боевых действий будут лечить наркотиками

В США ветеранов войн будут лечить с помощью экстази. По данным Некоммерческой многопрофильной ассоциации США, интенсивная психотерапия совместно с употреблением чистой формы экстази могут помочь при посттравматическом стрессовом расстройстве (ПТСР).

Как уточняет агентство Reuters, в исследовании, проведенном специалистами ассоциации, приняли участие 26 человек. По его итогам организаторы эксперимента пришли к выводу, что экстази (МДМА) «может заметно улучшить результаты психотерапии».

Участники эксперимента оговариваются, что терапия с использованием наркотика может вызывать тревогу, бессонницу и другие «неблагоприятные последствия», однако продолжают утверждать, что в целом такое лечение «безопасно и эффективно».