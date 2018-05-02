Воины-североморцы напишут исторический диктант

3 мая на Северном флоте по решению командующего флотом адмирала Николая Евменова стартует историко-патриотическая акция «Исторический диктант», в которой примут участие воины-североморцы, проходящие военную службу по призыву и по контракту.

Диктант посвящён 73-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Главной целью его проведения является популяризация знаний о военной истории России, как основы для воспитания патриотических чувств у военнослужащих.

Диктант включает в себя 30 тестовых заданий, разбитых на 3 блока. Все вопросы касаются Великой Отечественной войны. Первый раздел посвящён полководцам Победы, второй – основным военным событиям и сражениям, а заключительный – обороне Кольского Заполярья.

Диктант проходит в форме викторины. Каждому участнику выдаётся бланк с заданиями. Ответы на вопросы необходимо давать самостоятельно, основываясь на ранее полученных знаниях. Пользоваться внешними источниками информации запрещено. На выполнение всех заданий отводится ровно полчаса.

Диктант проверит специально созданная комиссия в каждой войсковой части. Результаты будут доведены до каждого военнослужащего индивидуально. Общая оценка уровня исторической грамотности военнослужащих каждой категории будет отражена в итоговом аналитическом отчёте за весь Северный флот.