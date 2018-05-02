Воробьев: читал, что меня списали, что "завязываю", но не дождетесь

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости, Вероника Гибадиева. Чемпион мира в велоспорте на шоссе в возрастной категории до 23 лет 2012 года россиянин Антон Воробьев заявил, что мотивирован продолжать карьеру.

Воробьев, выступающий за "Газпром-Русвело", в среду выиграл пролог на веломногодневке "Пять колец Москвы".

"Я хочу сказать большое спасибо болельщикам, тем, кто за мной следит, тем, кто за меня переживает. Читал комментарии, интервью (про себя): все, списали, завязывает. Не дождетесь!" - сказал Воробьев РИА Новости.

В частности, по ходу сезона Воробьев стартовал на треке. "Это было фееричное возвращение на трек, на нем я выступал в Петербурге довольно давно, пять лет назад. Сказал ребятам, чтобы понимали, - я тут новичок. Надо пробовать, обкатывать, дело такое. Для разнообразия, для развития. Мне предложили сделать это, согласился", - добавил 27-летний велогонщик.