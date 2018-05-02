«Все?» Сторонники «ДНР» жалуются, что «министры-капиталисты» не поздравили их с 1 мая

В праздновании 1 мая в оккупированном Донецке не принимали участие главари боевиков, и это обидело сторонников «республики». Об этом последние пишут в социальных сетях.

«Шествие и митинг, все как положено. Вот только предприятия как таковые не участвовали. Только профсоюзные организации. Никто из руководства Республики трудящихся не поздравил. Все?» — обиженно написал работник шахты.

Он предполагает, что «трудящиеся» «больше не в чЕсти у министров-капиталистов».

«Хоть бы кто-нибудь из руководящих „товарищей“ вышел пару-тройку слов сказать. Глаза хоть чуть-чуть замылить, рассказать какие мы (трудящиеся) орлы и соколы… А с другой стороны, может и правильно. Четко расставлены акценты, кому и с кем по пути… слава богу, хоть пока еще не подпольно празднуем», — обиделся сторонник «ДНР».

Орфография и стилистика автора полностью сохранены.

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